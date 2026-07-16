Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi
28 Şubat 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, 2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü ismin, güzellik yarışmasından ekranların sevilen oyuncularından biri olmasına uzanan yıllar içindeki değişimini mercek altına aldık.
Dilan Çiçek Deniz, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun yaşamı ve kariyer yolculuğu yeniden merak konusu oldu. Biz de Dilan Çiçek Deniz'in hem kariyer basamaklarını hem de yıllar içindeki dikkat çeken değişimini mercek altına aldık.
YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Rafael Cemo Çetin ile ilişkisi Eylül 2025'te sona eren Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez müzisyen Birkan Nasuhoğlu'na kaptırdı. Nasuhoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Deniz'in fotoğrafını "Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan" notuyla paylaşarak ilişkilerini duyurmuştu.
Uzun süre birlikte görüntülenmeyen çiftin ilk karesi ise Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ikili, "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz" sözleriyle ilişkilerinin yolunda olduğunu dile getirdi.
GÜZELLİK YARIŞMASIYLA BAŞLAYAN KARİYER
28 Şubat 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarında tiyatro eğitimi alan oyuncu, oyunculuk eğitimini Amerika'daki American Academy of Dramatic Arts'ta aldığı derslerle de destekledi.
Henüz üniversite yıllarında modellik yapmaya başlayan Deniz, 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu. Bu başarısının ardından 2015 yılında Miami'de gerçekleştirilen Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil ederek uluslararası arenada boy gösterdi.
OYUNCULUKTA YÜKSELİŞİ
Dilan Çiçek Deniz, televizyon kariyerine 2015 yılında yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. Aynı yıl Güneşin Kızları dizisinde rol aldı.