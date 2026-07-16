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Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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28 Şubat 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, 2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü ismin, güzellik yarışmasından ekranların sevilen oyuncularından biri olmasına uzanan yıllar içindeki değişimini mercek altına aldık.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 1

Dilan Çiçek Deniz, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun yaşamı ve kariyer yolculuğu yeniden merak konusu oldu. Biz de Dilan Çiçek Deniz'in hem kariyer basamaklarını hem de yıllar içindeki dikkat çeken değişimini mercek altına aldık.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 2

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Rafael Cemo Çetin ile ilişkisi Eylül 2025'te sona eren Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez müzisyen Birkan Nasuhoğlu'na kaptırdı. Nasuhoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Deniz'in fotoğrafını "Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan" notuyla paylaşarak ilişkilerini duyurmuştu.

Uzun süre birlikte görüntülenmeyen çiftin ilk karesi ise Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ikili, "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz" sözleriyle ilişkilerinin yolunda olduğunu dile getirdi.

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Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 3

GÜZELLİK YARIŞMASIYLA BAŞLAYAN KARİYER

28 Şubat 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarında tiyatro eğitimi alan oyuncu, oyunculuk eğitimini Amerika'daki American Academy of Dramatic Arts'ta aldığı derslerle de destekledi.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 4

Henüz üniversite yıllarında modellik yapmaya başlayan Deniz, 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu. Bu başarısının ardından 2015 yılında Miami'de gerçekleştirilen Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil ederek uluslararası arenada boy gösterdi.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 5

OYUNCULUKTA YÜKSELİŞİ

Dilan Çiçek Deniz, televizyon kariyerine 2015 yılında yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. Aynı yıl Güneşin Kızları dizisinde rol aldı.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 6

Asıl çıkışını ise Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Su Ergüven karakteriyle yakalayan oyuncu, geniş kitleler tarafından Çukur dizisindeki Sena Koçovalı rolüyle tanındı. Bu performansı, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 7

Başarılı oyuncu daha sonra Alev Alev, Kusursuz Kiracı ve dijital platformda yayımlanan Yarım Kalan Aşklar gibi yapımlarda rol aldı.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 8

SİNEMA VE EDEBİYAT YOLCULUĞU

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Dilan Çiçek Deniz; 2025'te TRT tabii'nin psikolojik gerilim dizisi Persona'da, Burcu Türkoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğun dışında edebiyatla da ilgilenen Deniz, henüz 15 yaşındayken Güneşi Annem Sanırdım adlı şiir kitabını yayımladı. Kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne de layık görüldü.

Güzellik yarışmasıyla tanındı, dizileriyle milyonlara ulaştı: Dilan Çiçek Deniz'in dünden bugüne değişimi 9

SAÇLARINI KISACIK KESTİRMİŞTİ

Miss Turkey yarışmasıyla adını duyurduğu ilk günden bu yana hem kariyeri hem de tarzıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, yıllar içinde yaşadığı değişimle de konuşuluyor.

Zaman zaman imajında cesur değişikliklere giden oyuncu, uzun yıllar kullandığı saçlarını kısa kestirdiği dönemde de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

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