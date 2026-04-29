Dilan Çiçek Deniz annesiyle görüntülendi! "Bir dönem edebiyat öğretmenimdi"
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, annesi Hale Temizyürek ile ilk kez kameralar karşısına geçti. "Güzelliğinizi kime borçlusunuz?" sorusuna annesini yanına çağırarak yanıt veren ünlü oyuncudan, yıllar sonra gelen şaşırtıcı "öğretmen" itirafı herkesi gülümsetti.
Bodrum Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi projelerle hafızalara kazınan, son dönemin en başarılı oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte bir ilke imza attı. Her zaman özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, annesi Hale Temizyürek ile ilk kez kameralar karşısında samimi bir röportaj verdi.
"GÜZELLİĞİNİZİN KAYNAĞI NE?" SORUSUNA TEK CEVAP
2. Sayfa'nın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerin yönelttiği "Güzelliğinizi nereden aldınız?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi. Annesini işaret ederek yanına çağıran güzel oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
ANNESİ HALE TEMİZYÜREK: "DİLAN CANDIR"
Anne-kızın ilk kez bir arada görüntülendiği bu anlarda, muhabirler Hale Temizyürek'e "Dilan nasıl bir kızdır?" sorusunu yöneltti. Hem annesi hem de bir dönem öğretmeni olduğunu belirten Temizyürek, kızını şu sözlerle anlattı:
"Dilan bir candır. Sanatı seven, güzel kalpli insanlara değer veren biridir. Onun hem annesi hem de öğretmeni olduğum için gurur duyuyorum."
EDEBİYATÇI ANNENİN OYUNCU KIZI
Dilan Çiçek Deniz ise annesinin bu duygusal sözlerine, "Annem benim aynı zamanda bir dönem edebiyat öğretmenimdi" diyerek karşılık verdi.
Oyuncunun sanata olan yatkınlığının ve entelektüel birikiminin temelinde, edebiyat öğretmeni bir annenin disiplini ve sevgisinin olduğu bu samimi sohbette bir kez daha gün yüzüne çıktı.