Dilan Çiçek Deniz annesiyle görüntülendi! "Bir dönem edebiyat öğretmenimdi"

Bodrum Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi projelerle hafızalara kazınan, son dönemin en başarılı oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte bir ilke imza attı. Her zaman özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, annesi Hale Temizyürek ile ilk kez kameralar karşısında samimi bir röportaj verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerin yönelttiği "Güzelliğinizi nereden aldınız?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi. Annesini işaret ederek yanına çağıran güzel oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

ANNESİ HALE TEMİZYÜREK: "DİLAN CANDIR"

Anne-kızın ilk kez bir arada görüntülendiği bu anlarda, muhabirler Hale Temizyürek'e "Dilan nasıl bir kızdır?" sorusunu yöneltti. Hem annesi hem de bir dönem öğretmeni olduğunu belirten Temizyürek, kızını şu sözlerle anlattı:

"Dilan bir candır. Sanatı seven, güzel kalpli insanlara değer veren biridir. Onun hem annesi hem de öğretmeni olduğum için gurur duyuyorum."