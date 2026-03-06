Dila Tarkan ikinci kez anne oluyor! İşte sosyetik isimden ilk paylaşım

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. İş insanı Dağhan Doğruer ile evli olan Tarkan, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, oğulları Luca Kartal ile verdikleri aile pozlarıyla ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'dan sevindiren bir haber geldi. İş insanı Dağhan Doğruer ile evli olan Tarkan, ikinci kez anne olacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

💍 2022 YILINDA EVLENDİLER

Dila Tarkan ve iş insanı Dağhan Doğruer, Mart 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Çift, evliliklerinden kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in oğulları Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya geldi.

👶 İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Ünlü çift, ikinci çocuk beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Paylaşımda ailece verdikleri pozlar dikkat çekti.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, oğulları Luca Kartal ile birlikte kamera karşısına geçerek yeni bebek haberini duyurdu.

📸 AİLE POZLARI SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Paylaşılan fotoğraflarda çiftin oğullarıyla birlikte verdikleri aile pozları yer aldı. Dila Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da fotoğraflarda dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

👨‍👩‍👧 TARKAN AİLESİNDE BEBEK HEYECANI ARTIYOR

Ailede bebek heyecanı yalnızca Dila Tarkan ile sınırlı değil. Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Sima Tarkan da hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Paylaşılan kareler kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekmişti.

