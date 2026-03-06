Dila Tarkan ikinci kez anne oluyor! İşte sosyetik isimden ilk paylaşım
Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. İş insanı Dağhan Doğruer ile evli olan Tarkan, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, oğulları Luca Kartal ile verdikleri aile pozlarıyla ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'dan sevindiren bir haber geldi. İş insanı Dağhan Doğruer ile evli olan Tarkan, ikinci kez anne olacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
💍 2022 YILINDA EVLENDİLER
Dila Tarkan ve iş insanı Dağhan Doğruer, Mart 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Çift, evliliklerinden kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in oğulları Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya geldi.
👶 İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ
Ünlü çift, ikinci çocuk beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Paylaşımda ailece verdikleri pozlar dikkat çekti.
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, oğulları Luca Kartal ile birlikte kamera karşısına geçerek yeni bebek haberini duyurdu.