Dijital emzik: Her 10 bebekten biri ekranla uyuyor! Uzmanlar ebeveynleri uyardı

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 11:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geniş kapsamlı küresel araştırma, iki yaş altı çocukların büyük bölümünün ekranla erken tanıştığını ortaya koydu. Yeni doğanların üçte biri günde 3 saatten fazla ekran karşısında kalırken, bazı çocuklarda süre 8 saate kadar çıkıyor.

Birleşik Krallık'ta yürütülen iADDICT araştırması, 0-2 yaş grubunda ekran kullanımının önerilen sınırların çok üzerine çıktığını ortaya koydu. Her 10 bebekten biri düzenli olarak ekran karşısında uykuya dalarken, çocukların üçte ikisinden fazlası aktif ekran kullanıyor. Bulgular, erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ve sağlık üzerinde doğrudan etkiler oluşturabilecek bir eğilime işaret ediyor.

ERKEN YAŞTA EKRAN MARUZİYETİ YAYGINLAŞTI Araştırmaya göre iki yaşın altındaki çocukların üçte ikisinden fazlası ekran kullanıyor. Yeni doğanların yaklaşık üçte biri günde 3 saatten fazla ekran karşısında kalıyor. 4-11 aylık bebeklerin yaklaşık yüzde 20'si ise günde 1 saatten fazla cihaz kullanıyor.

UYKU DÜZENİ VE GELİŞİM DOĞRUDAN ETKİLENİYOR Sky News'e göre veriler, ekran kullanımının yalnızca süreyle sınırlı bir sorun olmadığını gösteriyor. Her 10 bebekten birinin ekran karşısında uykuya dalması, biyolojik ritmin erken yaşta bozulduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre doğumdan iki yaşa kadar olan dönem, beyin gelişiminin en kritik evresi ve bu süreçte yoğun ekran maruziyeti nörolojik gelişimi etkileyebiliyor.

SAĞLIK RİSKLERİ ZİNCİRLEME BÜYÜYOR Binlerce çalışmayı inceleyen araştırmacılar, erken yaşta ekran kullanımının birden fazla sağlık riskiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Obezite ve miyopi riskinde artış, uyku bozuklukları, davranışsal sorunlar ve dil gelişiminde gecikme bu etkiler arasında yer alıyor. Uzun vadede sosyal iletişim becerilerinin zayıflaması da dikkat çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

DİJİTAL ETKİLEŞİM, SOSYAL TEMASIN YERİNİ ALIYOR 1001 Critical Days Vakfı tarafından desteklenen çalışma, çocukların erken dönem etkileşimlerinin giderek insan temasından dijital uyaranlara kaydığını ortaya koyuyor. Bu değişim, dil gelişimi ve sosyal becerilerin oluştuğu kritik dönemde çevresel uyarının niteliğini doğrudan değiştiriyor. Ebeveynler, yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle ekranı çocukları sakinleştirmek için kullandıklarını ifade ediyor. Bu durum kısa vadede kolaylık sağlasa da uzun vadede ekranın bir alışkanlık aracı haline gelmesine neden oluyor.

EBEVEYNLER RİSKİN FARKINDA AMA DESTEK SINIRLI Ankete katılan ebeveynlerin üçte ikisi kendi ekran alışkanlıklarından endişe duyduğunu belirtirken, yarısından fazlası çocuklarının ekran kullanımını sorun olarak tanımlıyor. Buna rağmen katılımcıların yüzde 85'i sağlık çalışanlarından ekran süresine ilişkin rehberlik almadığını ifade ediyor. Vakfın kurucusu Dame Andrea Leadsom, bulguların ebeveynlerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Vakfın CEO'su Will Quince ise içerik derecelendirme sistemlerinin yetersiz olduğunu ve teknoloji şirketlerinin "0+ uygun" gibi etiketleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.