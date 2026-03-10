Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir?
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik devlet desteğinde başvuru süresi sona yaklaşıyor. İŞKUR tarafından sağlanan ve proje türüne göre 735 bin TL ile 905 bin TL arasında değişen geri ödemesiz hibe desteği için başvurular 13 Mart'ta sona erecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin gerekli şartları sağlayarak başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
Devlet, kendi işini kurmak isteyen dezavantajlı gruplar için önemli bir destek programını yeniden gündeme aldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen hibe programı kapsamında, belirli şartları taşıyan vatandaşlara yüz binlerce liralık geri ödemesiz destek sağlanıyor. Başvurular için ise süre daralıyor. Programa başvurmak isteyenlerin işlemlerini 13 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor.
İŞKUR'DAN GERİ ÖDEMESİZ HİBE DESTEĞİ
İŞKUR'un 2026 yılı ikinci dönem hibe programı kapsamında, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılmasını desteklemek amacıyla önemli tutarlarda finansman sağlanıyor. Program çerçevesinde hazırlanan projelere 735 bin TL ile 905 bin TL arasında değişen tutarlarda geri ödemesiz destek veriliyor.
Destek, özellikle kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler ve eski hükümlüler için yeni bir girişim fırsatı sunuyor.
DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Hibe programından yararlanabilecek gruplar iki ana başlık altında toplanıyor. Buna göre;
- Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar
- Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler
program kapsamında destek alabilecek. Bunun yanı sıra korumalı iş yeri projeleri de desteklenen başlıklar arasında yer alıyor.
VERİLECEK DESTEK TUTARLARI
İŞKUR tarafından sağlanan kuruluş desteği proje türüne göre farklılık gösteriyor.
- Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin TL
- Eski hükümlü vatandaşların girişim projelerine 550 bin TL
- Korumalı iş yeri projelerine ise 905 bin TL'ye kadar destek veriliyor.
Program kapsamında engelli girişimcilere sağlanan destekler farklı kalemlerden oluşuyor. İş yerinin kurulma aşamasında gerçekleştirilen resmi işlemler, ruhsat ve izin süreçleri, sigorta ve benzeri giderler için belge karşılığında en fazla 40 bin TL ödeme yapılabiliyor.
İşletme faaliyete başladıktan sonra ise sözleşme tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletme giderleri için destek sağlanıyor. Su, elektrik, iletişim, kira, ısınma ve tanıtım gibi giderlerde yıllık en fazla 145 bin TL ödeme yapılabiliyor. Bu destek işletme giderlerinin yüzde 60'ını geçemiyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde kira desteği bulunmadığından bu kalemde verilecek tutar 75 bin TL ile sınırlı tutuluyor.