CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik devlet desteğinde başvuru süresi sona yaklaşıyor. İŞKUR tarafından sağlanan ve proje türüne göre 735 bin TL ile 905 bin TL arasında değişen geri ödemesiz hibe desteği için başvurular 13 Mart'ta sona erecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin gerekli şartları sağlayarak başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 1

Devlet, kendi işini kurmak isteyen dezavantajlı gruplar için önemli bir destek programını yeniden gündeme aldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen hibe programı kapsamında, belirli şartları taşıyan vatandaşlara yüz binlerce liralık geri ödemesiz destek sağlanıyor. Başvurular için ise süre daralıyor. Programa başvurmak isteyenlerin işlemlerini 13 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 2

İŞKUR'DAN GERİ ÖDEMESİZ HİBE DESTEĞİ

İŞKUR'un 2026 yılı ikinci dönem hibe programı kapsamında, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılmasını desteklemek amacıyla önemli tutarlarda finansman sağlanıyor. Program çerçevesinde hazırlanan projelere 735 bin TL ile 905 bin TL arasında değişen tutarlarda geri ödemesiz destek veriliyor.

Destek, özellikle kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler ve eski hükümlüler için yeni bir girişim fırsatı sunuyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 3

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hibe programından yararlanabilecek gruplar iki ana başlık altında toplanıyor. Buna göre;

  • Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar
  • Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler

program kapsamında destek alabilecek. Bunun yanı sıra korumalı iş yeri projeleri de desteklenen başlıklar arasında yer alıyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 4

VERİLECEK DESTEK TUTARLARI

İŞKUR tarafından sağlanan kuruluş desteği proje türüne göre farklılık gösteriyor.

  • Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin TL
  • Eski hükümlü vatandaşların girişim projelerine 550 bin TL
  • Korumalı iş yeri projelerine ise 905 bin TL'ye kadar destek veriliyor.

Program kapsamında engelli girişimcilere sağlanan destekler farklı kalemlerden oluşuyor. İş yerinin kurulma aşamasında gerçekleştirilen resmi işlemler, ruhsat ve izin süreçleri, sigorta ve benzeri giderler için belge karşılığında en fazla 40 bin TL ödeme yapılabiliyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 5

İşletme faaliyete başladıktan sonra ise sözleşme tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletme giderleri için destek sağlanıyor. Su, elektrik, iletişim, kira, ısınma ve tanıtım gibi giderlerde yıllık en fazla 145 bin TL ödeme yapılabiliyor. Bu destek işletme giderlerinin yüzde 60'ını geçemiyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde kira desteği bulunmadığından bu kalemde verilecek tutar 75 bin TL ile sınırlı tutuluyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 6

Programın en yüksek bütçeli kısmı ise makine ve ekipman alımlarını kapsıyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde işletmenin temel faaliyetleri için gerekli demirbaş giderlerine 440 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Tarım dışındaki sektörlerde ise makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis ekipmanları için sağlanan destek 550 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Eski hükümlüler için sağlanan kuruluş desteği de benzer şekilde belirlenmiş durumda. Tarım ve hayvancılık projelerinde 440 bin TL, diğer sektörlerde ise 550 bin TL'ye kadar destek verilebiliyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 7

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Program başvuruları 28 Şubat'ta başladı. Başvurular için son tarih ise 13 Mart olarak açıklandı.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların proje başvurularını 13 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüklerine elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Eski hükümlü vatandaşların ise projelerini 13 Mart mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 8

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Programdan yararlanmak isteyenlerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Başlıca şartlar şu şekilde:

  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • En az yüzde 40 engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek ya da eski hükümlü olmak
  • Emekli olmamak
  • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak
  • Kendi adına aktif bir işletme kaydının bulunmaması
  • İş yerinin kurulacağı il sınırlarında ikamet etmek
  • Gerekli diploma, izin veya sertifikalara sahip olmak
  • Vasi atanmamış olmak
  • Herhangi bir icra dosyasının bulunmaması
Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 9

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da programla ilgili yaptığı açıklamada dezavantajlı grupların desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmaları, mesleki eğitim almaları ve istihdama katılmaları için farklı projelerle destek programlarının sürdüğünü belirtti.

Yeni dönemde de girişimcilik, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri uygulamalarıyla bu kesimlerin çalışma hayatında daha fazla yer almasının hedeflendiği ifade edildi.

Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 10
Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 11
Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 12
Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir? 13
Mobil uygulamalarımızı indirin