Devletten 735 bin TL geri ödemesiz hibe: Başvuru süresi bitiyor! Kimler başvurabilir?

Programın en yüksek bütçeli kısmı ise makine ve ekipman alımlarını kapsıyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde işletmenin temel faaliyetleri için gerekli demirbaş giderlerine 440 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Tarım dışındaki sektörlerde ise makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis ekipmanları için sağlanan destek 550 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Eski hükümlüler için sağlanan kuruluş desteği de benzer şekilde belirlenmiş durumda. Tarım ve hayvancılık projelerinde 440 bin TL, diğer sektörlerde ise 550 bin TL'ye kadar destek verilebiliyor.