Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Türkiye'de devlet destekli sosyal yardımlar her geçen gün genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları kapsamında, zor durumda olan vatandaşlara tek seferlik veya düzenli ödemeler yapılarak destek sağlanıyor. Bu yardımlardan biri de kötü gün yardımı olarak bilinen vefat yardımı oluyor. Peki vefat yardımı ödemesinden kimler yararlanabiliyor? İşte vefat yardımı ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi