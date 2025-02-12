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Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Türkiye'de devlet destekli sosyal yardımlar her geçen gün genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları kapsamında, zor durumda olan vatandaşlara tek seferlik veya düzenli ödemeler yapılarak destek sağlanıyor. Bu yardımlardan biri de kötü gün yardımı olarak bilinen vefat yardımı oluyor. Peki vefat yardımı ödemesinden kimler yararlanabiliyor? İşte vefat yardımı ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:30
Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan vefat yardımı, yakınını kaybeden ve belirli sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlara verilen nakdi destektir. Bu destek, 15 Nisan 2022 tarihinden sonra aynı hanede yaşayan bir yakınının vefat etmesi durumunda sağlanmaktadır. Peki vefat yardımı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gerekli belgeler…

Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Vefat Yardımı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?


Devletin sunduğu sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri veya e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Kötü gün desteği olarak sunulan vefat yardımından yakınları vefat eden 3294 sayılı kanun kapsamındaki Türk vatandaşları yararlanabilir.

Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Yardım Tutarı Ne Kadar, Nasıl Alınır?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı vefat yardımı ödemesi 3.225,46 TL olarak belirlenmiştir. Yardım ödemesi, tek seferlik olarak yapılmaktadır. Hak sahipleri, kimlik kartlarıyla birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilirler.

Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 50'ye yakın farklı sosyal yardım programını yürütmektedir. Bunlar arasında gıda yardımı, çocuk destek ödemeleri, barınma-gıda desteği, engelli maaşı, eğitim desteği, bakım maaşı gibi çeşitli yardım destekleri bulunmaktadır.

Devletten 3.225 TL vefat yardımı: Kimler alabilecek?

Vefat yardımı başvurusunda bulunacak vatandaşların 15 Nisan 2022 tarihinden sonra geçerli olmak üzere yakınına ait ölüm belgesi ve yardım alacak kişinin kimlik belgesi gerekmektedir.

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