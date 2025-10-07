Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı

FED İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Bu ay içinde açıklanması beklenen faiz indirimi kararı da altın piyasasında yükselişi destekliyor. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Ekim ve aralık aylarında faiz indirimi ihtimalleri yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Bu tablo, hem altın fiyatlarını yukarı çekiyor hem de ABD'deki hükümet kapanmasının etkilerini derinleştiriyor" dedi.