Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı
ABD'de hükümetin kapanması, Fransa'da derinleşen siyasi kriz ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Uluslararası piyasalarda ons altın sabah saatlerinde 3.977 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı paralelde gram altın da 5.333 TL ile rekorunu tazeledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:03