Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı

ABD'de hükümetin kapanması, Fransa'da derinleşen siyasi kriz ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Uluslararası piyasalarda ons altın sabah saatlerinde 3.977 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı paralelde gram altın da 5.333 TL ile rekorunu tazeledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:03
ABD Kongresi'nin iki kanadı arasındaki bütçe anlaşmazlığı sonucu federal hükümetin kapanması sürerken, Fransa'da artan siyasi gerilim yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmeler altına olan talebi kuvvetlendirerek ons fiyatının 4.000 dolara yaklaşmasında önemli rol oynadı.

FED İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Bu ay içinde açıklanması beklenen faiz indirimi kararı da altın piyasasında yükselişi destekliyor. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Ekim ve aralık aylarında faiz indirimi ihtimalleri yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Bu tablo, hem altın fiyatlarını yukarı çekiyor hem de ABD'deki hükümet kapanmasının etkilerini derinleştiriyor" dedi.

FED CEPHESİNDEN KARIŞIK SİNYALLER

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyon riskine dikkat çekerek faiz indirimlerine temkinli yaklaştığını belirtti. Schmid, "Faizleri daha fazla indirmeye sıcak bakmıyorum" ifadelerini kullandı. Buna karşın CME FedWatch verileri, piyasaların Ekim ve Aralık aylarında toplam 50 baz puanlık indirimi neredeyse kesin gözüyle gördüğünü ortaya koyuyor.

GRAM ALTINDA DA REKOR TAZELENDİ

Uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak yurt içinde gram altın fiyatları da tarihi zirveye çıktı. Gram altın sabah saatlerinde 5.333 TL seviyesini gördükten sonra 5.329 TL civarında işlem gördü. Yılbaşından bu yana yüzde 51'lik artış kaydeden altın, merkez bankalarının güçlü alımları, altına dayalı yatırım fonlarına artan girişler ve zayıflayan doların etkisiyle yükseliş trendini koruyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ YUKARI ÇEKTİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 Aralık için ons fiyatı beklentisini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı. Raporda, Fed'in 2026 ortasına kadar 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünün altın destekli ETF fonlarına güçlü giriş sağlayacağı vurgulandı.

