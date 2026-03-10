Derya Tuna’dan Tatlıses ailesindeki krize yorum: “Keşke barış sağlansa…”
İbrahim Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında yaşanan aile krizi gündemdeki yerini koruyor. Ünlü sanatçının sert sözleri ve miras açıklaması tartışmayı büyütürken, eski eşi Derya Tuna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tuna, yaşananlara üzüldüğünü söyledi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ailesinde yaşanan gerilim uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında yaşanan söz düellosu dikkat çekerken, sanatçının eski eşi Derya Tuna da ilk kez konuyla ilgili konuştu.
🔥 TARTIŞMANIN FİTİLİNİ TATLISES'İN SÖZLERİ ATEŞLEDİ
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a sert sözler yöneltti. Uzun süredir iki çocuğuyla da konuşmadığını söyleyen ünlü sanatçı, özellikle Dilan Çıtak hakkında oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tatlıses açıklamasında, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret. Sıkıştığı zaman 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmadığı zaman beni tanımıyor." sözleriyle kızgınlığını açıkça dile getirdi.
Ünlü sanatçı ayrıca pişmanlığını da ifade ederek "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı." dedi.
💰 "SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"
İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan açıklamalarından biri de miras konusunda oldu. Bir programda konuşan Tatlıses, Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a miras bırakmayacağını söyledi. Ünlü sanatçı bu konuda şu sözleri kullandı:
"Dilan'a da Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller."
🎤 DİLAN ÇITAK: "MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"
İbrahim Tatlıses'in sözlerinin ardından gözler çocuklarına çevrildi. Konuyla ilgili ilk açıklamalardan biri Dilan Çıtak'tan geldi.