Derya Tuna’dan Tatlıses ailesindeki krize yorum: “Keşke barış sağlansa…”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında yaşanan aile krizi gündemdeki yerini koruyor. Ünlü sanatçının sert sözleri ve miras açıklaması tartışmayı büyütürken, eski eşi Derya Tuna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tuna, yaşananlara üzüldüğünü söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ailesinde yaşanan gerilim uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında yaşanan söz düellosu dikkat çekerken, sanatçının eski eşi Derya Tuna da ilk kez konuyla ilgili konuştu.

🔥 TARTIŞMANIN FİTİLİNİ TATLISES'İN SÖZLERİ ATEŞLEDİ

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a sert sözler yöneltti. Uzun süredir iki çocuğuyla da konuşmadığını söyleyen ünlü sanatçı, özellikle Dilan Çıtak hakkında oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tatlıses açıklamasında, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret. Sıkıştığı zaman 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmadığı zaman beni tanımıyor." sözleriyle kızgınlığını açıkça dile getirdi.

Ünlü sanatçı ayrıca pişmanlığını da ifade ederek "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı." dedi.

💰 "SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan açıklamalarından biri de miras konusunda oldu. Bir programda konuşan Tatlıses, Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a miras bırakmayacağını söyledi. Ünlü sanatçı bu konuda şu sözleri kullandı:

"Dilan'a da Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller."

🎤 DİLAN ÇITAK: "MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

İbrahim Tatlıses'in sözlerinin ardından gözler çocuklarına çevrildi. Konuyla ilgili ilk açıklamalardan biri Dilan Çıtak'tan geldi.

Çıtak yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Mirastan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sözler aile içindeki tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

🧠 AHMET TATLISES'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Aile içindeki gerilim sürerken Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına yanıt verdi. Ahmet Tatlıses, babasının son dönemde yaptığı açıklamalar hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tatlıses, yaşanan bazı unutkanlıkların demans başlangıcı olabileceğini öne sürdü. Bu sözler de magazin gündeminde geniş yankı buldu.

🌙 DERYA TUNA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya çevrildi. Tuna, bir iftar programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatlıses ailesinde yaşanan kriz hakkında konuşan Derya Tuna, yaşananlardan dolayı üzüldüğünü ifade etti. Tuna açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Hepimizin hataları olabilir. Bu yaşa başa bakmıyor. Bu konuyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba, onu söylemek istiyorum."

✈️ İDO TATLISES DE KONUŞMUŞTU

Tatlıses ailesindeki krizle ilgili geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses de gündeme gelen açıklamalar yapmıştı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses'e, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular yöneltilmişti.

İdo Tatlıses bu soruya şu yanıtı vermişti:

"Evet, tabii ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum."

