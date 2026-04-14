Depresyon da neymiş? Seda Sayan'dan ayrılık acısına çözüm
Sahne enerjisi ve dobralığıyla tanınan ünlü sanatçı Seda Sayan, konuk olduğu bir YouTube programında ikili ilişkiler hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ayrılık sonrası eve kapanıp üzülmenin yanlış olduğunu belirten Sayan, kadınların dik durması gerektiğini vurguladı.
2022 yılında kendisinden yaşça küçük meslektaşı, Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, konuk olduğu bir YouTube programında kadınlara verdiği "ilişki dersi" ile gündeme oturdu. Dobralığıyla tanınan ünlü sanatçı, aldatılma sonrası yaşanan süreci kendi üslubuyla yorumladı.
"HADİ HADİ ÖNÜMÜ TIKAMA DİYECEKSİN"
İlişkilerde gardını almanın önemine dikkat çeken Sayan, aldatılma sonrası hemen depresyona girilmesine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:
"Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin. Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın."
"NEXT TO" DERSİN OLUR BİTER!
Kadınların kendilerini yıpratmaması gerektiğini savunan sanatçı, "Sizi kaybeden düşünsün. O girsin depresyona. 'Next to' dersin, bitti gitti. Benden sonra tufan diyeceksin" şeklinde konuşarak kadınlara özgüven aşıladı.
ÖNCE GBT SONRA İLİŞKİ
Seda Sayan, daha önceki açıklamalarında da kadınlara dürüst erkek bulmaları için "GBT" (Genel Bilgi Toplama) tavsiyesinde bulunmuştu.
Sanatçı, "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" diyerek emniyet sistemine gönderme yapmış ve bu önerisiyle de uzun süre konuşulmuştu.