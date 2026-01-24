Depoları dolduracaklar dikkat! Yeni haftada benzine 1,11 TL’lik zam geliyor

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor. 23 Ocak'ta motorine 1,47 TL artış gelmişti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Döviz kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Son zam motorine gelmişti. Şimdi ise gözler benzinde.

Motorin Zammının Ardından Yeni Artış 23 Ocak 2026 tarihinde motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Artış pompaya yansıdı. Bu gelişmenin ardından benzin için de fiyat değişikliği beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam Sonrası Öngörülen Fiyatlar Beklenen artışın yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının: İstanbul Avrupa Yakası'nda 55,05 TL, Ankara'da 55,90 TL, İzmir'de 56,24 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Fiyatlar dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılık gösterebiliyor. LPG fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.