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Denizli'de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Denizli'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınları yaşandı. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte kare kare o korkunç görüntüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 02.08.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 21:52
Denizli’de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Denizli’de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Denizli’de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Denizli’de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Denizli’de şiddetli sağanak!  Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

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