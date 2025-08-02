Denizli'de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Denizli'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınları yaşandı. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte kare kare o korkunç görüntüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA