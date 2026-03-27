Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama

Magazin dünyasının yakından takip ettiği eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'in yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı; Real Madrid altyapısında ter döken genç yeteneğin babasına olan benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 1

1995 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek adını duyuran Demet Şener, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile masalsı bir düğünle evlenen Şener, 2006'da kızı İrem'i, 2009'da ise oğlu Ömer'i kucağına alarak annelik duygusunu yaşamıştı. Çiftin evliliği 2018 yılında olaylı bir şekilde sona ermişti.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 2

Boşanmanın ardından bir süre sonra iş insanı Cenk Küpeli ile evlenen ancak bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamayan Demet Şener, hayatındaki en büyük teselliyi ise her zaman çocukları olarak gösterdi. Ünlü model, sık sık yaptığı paylaşımlarda çocuklarının hayatındaki en büyük şansı olduğunu dile getiriyor.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 3

BABASININ İZİNDE

Şener ile Kutluay'ın oğulları Ömer Kutluay ise babasının izinden gidiyor. Genç isim, iki sezondur Real Madrid Baloncesto altyapısında forma giyerek kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 4

"CESUR YÜREĞİM"

Son olarak oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Demet Şener, paylaştığı karelere duygusal bir not düştü. Şener, "Ömerimmmmm iyi ki doğdun oğlum 🎂 seni çok çok çok seviyorum ❤️ cesur yüreğim, güzel kalplim… yeni yaşın sana güzellikler getirsin, hayallerinin ötesinde bir yaş olsun" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 5

"BABASININ KOPYASI"

paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Ömer Kutluay'ı gören sosyal medya kullanıcıları ise yorum yağmuruna tuttu. Genç isme "Aynı babası", "Babasının kopyası" gibi yorumlar yapılması dikkat çekti.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 6

İşte Demet Şener'in son paylaşımları

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 7

İşte Demet Şener'in son paylaşımları

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 8

Ömer Kutluay kaç yaşında?

Ömer Kutluay, 2009 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır.

Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

Basketboldaki performansıyla dikkat çeken genç sporcu, son iki sezondur İspanyol basketbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid Baloncesto altyapısında forma giyiyor.

Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama 9

Demet Şener ve İbrahim Kutluay ne zaman boşandı?

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 yılında evlenmiş ve 2018 yılında 13 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştır.

Demet Şener ikinci evliliğini kiminle yaptı?

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı. İkili, 2021 yılında sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı.

