Demet Şener'den basketbolcu oğlu Ömer Kutluay'a duygusal kutlama

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 09:45 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 10:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'in yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı; Real Madrid altyapısında ter döken genç yeteneğin babasına olan benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu.

1995 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek adını duyuran Demet Şener, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile masalsı bir düğünle evlenen Şener, 2006'da kızı İrem'i, 2009'da ise oğlu Ömer'i kucağına alarak annelik duygusunu yaşamıştı. Çiftin evliliği 2018 yılında olaylı bir şekilde sona ermişti.

Boşanmanın ardından bir süre sonra iş insanı Cenk Küpeli ile evlenen ancak bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamayan Demet Şener, hayatındaki en büyük teselliyi ise her zaman çocukları olarak gösterdi. Ünlü model, sık sık yaptığı paylaşımlarda çocuklarının hayatındaki en büyük şansı olduğunu dile getiriyor.

BABASININ İZİNDE Şener ile Kutluay'ın oğulları Ömer Kutluay ise babasının izinden gidiyor. Genç isim, iki sezondur Real Madrid Baloncesto altyapısında forma giyerek kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

"CESUR YÜREĞİM" Son olarak oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Demet Şener, paylaştığı karelere duygusal bir not düştü. Şener, "Ömerimmmmm iyi ki doğdun oğlum 🎂 seni çok çok çok seviyorum ❤️ cesur yüreğim, güzel kalplim… yeni yaşın sana güzellikler getirsin, hayallerinin ötesinde bir yaş olsun" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.