Demet Akalın yeniden sarışın oldu! 2004 yılına geri dönüş
Pop müziğin sivri dilli ve renkli ismi Demet Akalın, yine yaptı yapacağını! Yıllardır sadık kaldığı kumral ve doğal tonlardaki imajını bir kenara bırakan Akalın, hayranlarını 20 yıl öncesine götüren radikal bir değişikliğe imza attı. Platin sarısına geri dönen Akalın'ın son hali kısa sürede gündem oldu.
Hit şarkıların kraliçesi, müzik dünyasında yeni bir fırtına estirmeye hazırlanıyor. Demet Akalın, yeni şarkısı için Gökhan Özen'le stüdyoya girdi.
Şarkı hazırlıkları tam gaz devam ederken Akalın, dış görünüşünde de büyük bir değişime gitti. Uzun süredir kullandığı koyu tonlardaki saçlarına veda eden ünlü sanatçı, kendisiyle özdeşleşen platin sarısı günlerine geri döndü.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü sanatçı, kuaförden çıkar çıkmaz yeni halini de paylaşmayı ihmal etmedi.
Saçlarını platin sarısına boyatan Akalın, bu yeni görüntüsüyle akıllara doğrudan 2004 yılının hit albümü "Banane" ve o dönemin ikonikleşmiş kliplerini getirdi.
İşte Demet Akalın'ın yeni tarzının detayları:
Renk Seçimi: Yıllar sonra yeniden vazgeçilmezi olan platin sarısına dönüş yaptı.
Balyaj Detayları: Saçlarına beyaza yakın soğuk balyajlar attırarak daha modern ve iddialı bir görünüm kazandı.
Kızından Tam Not: Ünlü şarkıcının bu radikal kararı alırken kızı Hira'nın da onayını aldığı öğrenildi.