Demet Akalın yeniden sarışın oldu! 2004 yılına geri dönüş

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Akalın'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, sanatçının bu iddialı dönüşünü "Eski Demet geri geldi" ve "Sarı kesinlikle senin rengin", "Çok yakışmış" sözleriyle destekledi.