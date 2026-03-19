Demet Akalın ünlülerin zayıflama yöntemini ifşa etti! "Sakın inanmayın"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Akalın, Diyet ve spor yaparak zayıfladığını söyleyen bazı ünlü isimler için "hepsi iğneyle zayıfladı" diyen şarkı, kilo verme sürecini de tek tek anlattı.

Son aylarda birçok ünlü ismin kısa sürede aşırı kilo vermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bu isimlerin büyük bir kısmı zayıflıklarını ağır spor tempolarına ve katı diyetlere bağlasa da, Demet Akalın bu savunmaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

"HERKES İĞNEYLE ZAYIFLADI"

Akalın, sektörde bir "zayıflama iğnesi" furyası olduğunu belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın anacığım."

KENDİ SÜRECİNİ DE İTİRAF ETTİ

Demet Akalın, sadece başkalarını eleştirmekle kalmadı, kendisinin de bu yönteme başvurduğunu samimiyetle dile getirdi. "İğne ipliğe dönen" ünlülerin halkı yanılttığını savunan şarkıcı, dürüstlüğün önemine vurgu yaparak takipçilerini uyardı.

Önemli Not: Haberde adı geçen zayıflama iğnesi ve benzeri yöntemler herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tür tıbbi uygulamaların mutlaka uzman doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir.

TEK ÖĞÜN BESLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Akalın'ın bu açıklaması, "Az yedim zayıfladım" diyen Ata Demirer, Işın Karaca ve Zara'ya gönderme olarak yorumlandı.

Zara ise, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve kilo koruma sürecine geçtiğini ifade ederek günde tek öğün beslendiğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ve ev yemeklerini tercih ettiğini ifade etmişti.

Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uyguladığı beslenme düzeninin detaylarını aktarmış ve haftada 2 gün 2 öğün, diğer günlerde ise tek öğün beslendiğini ifade etmişti.

Karaca, süreci uzman kontrolünde yürüttüğünü belirterek "Haşimato ve alopesi hastasıyım. Vücudumda dengesizlikler var ama hayatımda ilk kez bu kadar kilo verebildim" ifadelerini kullanmış ve 93 kilodan 57 kiloya düştüğünü duyurmuştu.

ATA DEMİRER DE 30 KİLO VERMİŞTİ!

Ata Demirer de ekmeği kestiğini, az yiyerek zayıfladığını söylemişti. Demirer, 30 kilo vererek daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmış ve konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğlen ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok." ifadelerine yer vermişti

