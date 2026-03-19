Demet Akalın ünlülerin zayıflama yöntemini ifşa etti! "Sakın inanmayın"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Akalın, Diyet ve spor yaparak zayıfladığını söyleyen bazı ünlü isimler için "hepsi iğneyle zayıfladı" diyen şarkı, kilo verme sürecini de tek tek anlattı.

Son aylarda birçok ünlü ismin kısa sürede aşırı kilo vermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bu isimlerin büyük bir kısmı zayıflıklarını ağır spor tempolarına ve katı diyetlere bağlasa da, Demet Akalın bu savunmaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

"HERKES İĞNEYLE ZAYIFLADI" Akalın, sektörde bir "zayıflama iğnesi" furyası olduğunu belirterek şu sert ifadeleri kullandı: "Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın anacığım."

KENDİ SÜRECİNİ DE İTİRAF ETTİ Demet Akalın, sadece başkalarını eleştirmekle kalmadı, kendisinin de bu yönteme başvurduğunu samimiyetle dile getirdi. "İğne ipliğe dönen" ünlülerin halkı yanılttığını savunan şarkıcı, dürüstlüğün önemine vurgu yaparak takipçilerini uyardı. Önemli Not: Haberde adı geçen zayıflama iğnesi ve benzeri yöntemler herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tür tıbbi uygulamaların mutlaka uzman doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir.

TEK ÖĞÜN BESLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI! Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Akalın'ın bu açıklaması, "Az yedim zayıfladım" diyen Ata Demirer, Işın Karaca ve Zara'ya gönderme olarak yorumlandı.