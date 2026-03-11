Demet Akalın dostu Fatih Ürek’i andı: Yürek burkan 40. gün paylaşımı

Sahne dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Sanatçının yakın dostu Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı eski bir fotoğrafla Ürek'i andı. Paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

Türk müzik ve sahne dünyasının enerjik isimlerinden Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. 30 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı, sevenleri ve yakın dostları tarafından anılmaya devam ediyor. Ürek'in en yakın arkadaşlarından Demet Akalın ise 40. gününde yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

40. GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM Fatih Ürek'in vefatının 40. günü nedeniyle Demet Akalın sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Akalın, Ürek ile birlikte çekilmiş neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına kısa ama anlamlı bir not ekledi. "Hep böyle hatırlayacağız.. 40"

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sanatçının hayranları da paylaşımın altına duygusal mesajlar bıraktı.

DOSTLUKLARI ZAMAN ZAMAN SINANMIŞTI Demet Akalın ve Fatih Ürek, magazin dünyasında yıllardır bilinen bir dostluğa sahipti. Ancak iki isim bir dönem aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle küsmüştü.