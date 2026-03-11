CANLI YAYIN
Demet Akalın dostu Fatih Ürek’i andı: Yürek burkan 40. gün paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahne dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Sanatçının yakın dostu Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı eski bir fotoğrafla Ürek'i andı. Paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

Türk müzik ve sahne dünyasının enerjik isimlerinden Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. 30 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı, sevenleri ve yakın dostları tarafından anılmaya devam ediyor. Ürek'in en yakın arkadaşlarından Demet Akalın ise 40. gününde yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

40. GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Fatih Ürek'in vefatının 40. günü nedeniyle Demet Akalın sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Akalın, Ürek ile birlikte çekilmiş neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına kısa ama anlamlı bir not ekledi.

"Hep böyle hatırlayacağız.. 40"

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sanatçının hayranları da paylaşımın altına duygusal mesajlar bıraktı.

DOSTLUKLARI ZAMAN ZAMAN SINANMIŞTI

Demet Akalın ve Fatih Ürek, magazin dünyasında yıllardır bilinen bir dostluğa sahipti. Ancak iki isim bir dönem aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle küsmüştü.

Bu kırgınlık uzun sürmedi. İkili, geçtiğimiz yaz aylarında yeniden bir araya gelerek barıştı. Ürek'in hastalanmasından kısa süre önce gerçekleşen bu barışma, Akalın için ayrı bir anlam taşıdı.

Sanatçı, Ürek'in yoğun bakımda olduğu günlerde yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Onunla yazın barışmıştık, üstümde çok büyük bir üzüntü kalırdı. İlk düşündüğüm şey 'iyi ki barışmışız' oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum."

SON SÖZLERİ SEVENLERİNİ ETKİLEDİ

Fatih Ürek, sahnede sergilediği enerjisi ve eğlenceli kişiliğiyle tanınıyordu. Ancak hayatının son döneminde yaptığı bazı açıklamalar, sanatçının iç dünyasına dair farklı bir tablo ortaya koymuştu.

Katıldığı programlarda zaman zaman yalnızlığını dile getiren Ürek'in şu sözleri hafızalara kazındı:

"Ben çok yalnız bir adamım."

"Artık her şeyden çok sıkıldım."

"Yaşamak istemiyorum."

Yıllar boyunca sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Fatih Ürek, enerjisi ve kendine özgü tarzıyla Türk eğlence dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Sanatçının vefatının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen, dostlarının ve hayranlarının paylaşımları onun hatırasının hala canlı olduğunu gösteriyor.

