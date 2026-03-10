Elinizdeki bu işarete dikkat: Demansın gizli habercisi olabilir

CANLI YAYIN
Uzmanlar, demansın ileri evrelerinde ortaya çıkabilecek dikkat çekici bir davranışa dikkat çekiyor. Alzheimer Derneği'ne göre bazı hastalar sürekli ellerini ovuşturabilir veya kıyafetlerini çekiştirebilir. Bu hareketler huzursuzluk, ağrı ya da çevresel rahatsızlıkların işareti olabilir.

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Çoğu kişi hastalığı hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve konuşma güçlüğü gibi belirtilerle tanıyor. Ancak uzmanlar, bazı davranış değişikliklerinin de demansın önemli işaretleri arasında yer aldığını söylüyor. Alzheimer Derneği'ne göre özellikle ellerle ilgili tekrarlayan hareketler, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilen dikkat çekici belirtiler arasında bulunuyor.

✋ ELLERDE GÖRÜLEN HAREKETLERE DİKKAT

Uzmanlara göre demansın ileri evrelerinde kişiler alışılmadık davranışlar sergileyebiliyor. Bu davranışlardan biri de ellerle ilgili tekrarlayan hareketler. Örneğin bazı hastalarda şu durumlar görülebiliyor:

Sürekli ellerini ovuşturmak

Kıyafetlerini çekiştirmek

Sürekli bir şeylerle oynama ihtiyacı

Uzmanlar, bu hareketlerin çoğu zaman kişinin yaşadığı huzursuzluğun bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

🚶 HUZURSUZLUK VE HAREKETLİLİK ARTABİLİR

Alzheimer Derneği, demans hastalarının önemli bir bölümünde huzursuzluk ve sürekli hareket etme isteğinin görülebileceğini ifade ediyor. Bu kişiler yerinde durmakta zorlanabilir, sık sık ayağa kalkabilir veya bir aşağı bir yukarı yürüyebilir.

Uzmanlara göre bu davranışların farklı nedenleri olabilir. Kişi ağrı yaşıyor olabilir, tuvalet ihtiyacı duyuyor olabilir ya da bulunduğu ortamdan rahatsızlık hissediyor olabilir. Bazı durumlarda ise kişinin daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyması da huzursuzluk hissini artırabilir.

🧩 DAVRANIŞLARI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, bu tür davranışların tamamen kontrol edilemese de bazı yöntemlerle hafifletilebileceğini belirtiyor. Alzheimer Derneği şu önerileri paylaşıyor:

Kişiyi hafif egzersizlere teşvik etmek

İlgi alanlarına uygun aktiviteler sunmak

Ellerini meşgul edecek küçük eşyalar vermek

Örneğin kişinin geçmişiyle ilgili hatıra eşyalarının bulunduğu bir kutu hazırlamak faydalı olabilir. Fotoğraflar, takılar veya kişisel eşyalar kişinin hem sakinleşmesine hem de ellerini hareket ettirmesine yardımcı olabilir.

⚠️ DEMANSIN DİĞER DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre demans yalnızca hafıza sorunlarıyla sınırlı değildir. Davranışlarda da önemli değişiklikler görülebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Saldırganlık

Sürekli huzursuzluk veya sıkıntı hissi

Halüsinasyonlar ya da sanrılar

Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek

Gün batımı sendromu

🧠 DEMANSIN YAYGIN BELİRTİLERİ NELER?

Demans genellikle bazı temel belirtilerle kendini gösterir. Uzmanlar şu durumların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor:

Hafıza kaybı

Konsantrasyon güçlüğü

Günlük işlerde zorlanma

Konuşmayı takip etmekte güçlük

Doğru kelimeyi bulamamak

Zaman ve mekan konusunda kafa karışıklığı

Ruh hali değişimleri

