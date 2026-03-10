Elinizdeki bu işarete dikkat: Demansın gizli habercisi olabilir

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 18:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Uzmanlar, demansın ileri evrelerinde ortaya çıkabilecek dikkat çekici bir davranışa dikkat çekiyor. Alzheimer Derneği'ne göre bazı hastalar sürekli ellerini ovuşturabilir veya kıyafetlerini çekiştirebilir. Bu hareketler huzursuzluk, ağrı ya da çevresel rahatsızlıkların işareti olabilir.

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Çoğu kişi hastalığı hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve konuşma güçlüğü gibi belirtilerle tanıyor. Ancak uzmanlar, bazı davranış değişikliklerinin de demansın önemli işaretleri arasında yer aldığını söylüyor. Alzheimer Derneği'ne göre özellikle ellerle ilgili tekrarlayan hareketler, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilen dikkat çekici belirtiler arasında bulunuyor.

✋ ELLERDE GÖRÜLEN HAREKETLERE DİKKAT Uzmanlara göre demansın ileri evrelerinde kişiler alışılmadık davranışlar sergileyebiliyor. Bu davranışlardan biri de ellerle ilgili tekrarlayan hareketler. Örneğin bazı hastalarda şu durumlar görülebiliyor: ➔Sürekli ellerini ovuşturmak ➔Kıyafetlerini çekiştirmek ➔Sürekli bir şeylerle oynama ihtiyacı Uzmanlar, bu hareketlerin çoğu zaman kişinin yaşadığı huzursuzluğun bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

🚶 HUZURSUZLUK VE HAREKETLİLİK ARTABİLİR Alzheimer Derneği, demans hastalarının önemli bir bölümünde huzursuzluk ve sürekli hareket etme isteğinin görülebileceğini ifade ediyor. Bu kişiler yerinde durmakta zorlanabilir, sık sık ayağa kalkabilir veya bir aşağı bir yukarı yürüyebilir.

Uzmanlara göre bu davranışların farklı nedenleri olabilir. Kişi ağrı yaşıyor olabilir, tuvalet ihtiyacı duyuyor olabilir ya da bulunduğu ortamdan rahatsızlık hissediyor olabilir. Bazı durumlarda ise kişinin daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyması da huzursuzluk hissini artırabilir.