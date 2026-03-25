Damla Altun anne oldu! Merakla beklenen kare geldi

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 11:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medyanın en sevilen ve yakından takip edilen çiftlerinden Damla Altun ve Uğur Şengül, hayatlarının en heyecanlı gününü yaşıyor. Aylardır bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen fenomen çift, bugün ilk oğulları Ege'yi kucaklarına aldı.

YouTube'da paylaştığı makyaj ve yaşam tarzı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Damla Altun ile kendisi gibi fenomen olan eşi Uğur Şengül'den müjdeli haber geldi. 2024 yılında İtalya'nın Como Gölü kıyısında romantik bir törenle dünyaevine giren çift, ilk evlatlarına kavuştu.

Cinsiyeti Sosyal Medyada Duyurmuşlardı Geçtiğimiz ekim ayında bebek beklediklerini takipçileriyle paylaşan ikili, kısa bir süre sonra yayınladıkları eğlenceli bir video ile bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurmuştu.

Hamilelik sürecini takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşan Damla Altun, dün akşam saatlerinde hastaneye yatışının yapıldığını belirten paylaşımlarda bulunmuştu.

Hayranlarının heyecanla beklediği güzel haberi hem Damla Altun'un annesi, hem de eşi Uğur Şengül tarafından duyuruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Ege bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtığı belirtildi.