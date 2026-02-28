Daha önce hiç görmediniz! İşte Samanyolu Galaksisi’nin en net görüntüsü

Bilim dünyası, Samanyolu'nun kalbini ilk kez bu ölçekte ve bu bütünlükte görüyor. Şili'de bulunan Atacama Büyük Milimetre/Submilimetre Dizisi (ALMA) radyo teleskobu ile elde edilen görüntü, galaksimizin merkezini daha önce mümkün olmayan ayrıntılarla ortaya koydu.

Liverpool John Moores Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Steven Longmore'un liderliğinde yürütülen "Alma CMZ Keşif Araştırması", üç yılı aşkın sürede 160'tan fazla bilim insanını bir araya getirdi. Çalışmanın amacı, galaksi merkezindeki gaz ve yıldız oluşum süreçlerini bir bütün olarak anlamaktı.

Bu yapıların birbirleriyle nasıl bağlantı kurduğu

Bugüne kadar gökbilimciler galaksinin merkezini ancak küçük, kopuk parçalar hâlinde gözlemleyebiliyordu. Bu durum büyük resmi görmeyi engelliyordu. Longmore'un ifadesiyle, bu durum "bir şehrin yalnızca birkaç sokağını bilmek ama haritasına sahip olmamak" gibiydi.

Araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu, galaksi merkezinde uzanan uzun ve ince filament yapılar oldu. Bu yapılar, yıldız ve gezegen oluşumuna giden sürecin adeta damarları gibi işliyor. Bilim insanlarını şaşırtan bu kozmik iplikler:

🎨 BİLİMİN EN GÜZEL HALİ

Ortaya çıkan görüntü yalnızca bilimsel değil, estetik açıdan da çarpıcı. Parlak gaz kümeleri, ince filamentler ve yoğun yıldız bölgeleri, hem karmaşık hem de uyumlu bir desen oluşturuyor. Longmore bu noktaya dikkat çekiyor:

"Gözün doğal olarak güzel bulduğu desenler, aslında ilgilendiğimiz fiziği de içinde barındırıyor."