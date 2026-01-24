Daha 15 yaşındaydı! Semiramis Pekkan'dan eski eş itirafı: "O evlilik zorla yapıldı"

TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ: FİKRET HAKAN

"Cemo", "Köprüaltı Çocukları", "Keşanlı Ali Destanı", "Demir Yol" ve "Hamal" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz filmde rol alan, "Tellak Ali" ve "Hamal'ın Uşakları" adlı kitapları kaleme alan usta oyuncu ve yazar Fikret Hakan'ın vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan, edebiyat öğretmeni, çevirmen Abdullah Gaffar Güney (Çıtanak) ile hemşire Fatma Belkıs Hanım'ın oğlu olarak Balıkesir'de 23 Nisan 1934'te dünyaya geldi. Sanatçının çocukluğu, babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde geçti.

Fikret Hakan'ın çok iyi Rusça bilen babasının çevirdiği kitapları da içeren zengin bir kitaplığı oldu, küçük yaşlardan itibaren okumak ve yazmak yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Sanat altyapısını, Anadolu'da sinemalarda izlediği filmlerle oluşturan sanatçı, çocuk yaşlarda oyuncu olmak istediğine karar verdi.

Hakan, henüz ortaokul öğrencisiyken ailesiyle İstanbul'a geldi ve aynı dönemde tiyatroyu keşfetti.

Mahalledeki arkadaşlarıyla gitmeye başladığı tiyatrodan çok etkilenen sanatçı, bir yandan da edebiyata ilgi duyarak yazılar kaleme almaya başladı.