Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı Evrim Akın hakkında konuştu

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının en unutulmaz yüzlerinden biri olan "Kutu Bebek" Ebrar Demirbilek, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, son günlerde Evrim Akın hakkında çıkan haberlerle ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. Demirbilek, başarılı oyuncuyu kendisi için bir rol model olarak gördüğünü ifade etti.

2025 yılının en çok konuşulan magazin olaylarından biri, bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin iki oyuncusu Asena Keskinci ile Evrim Akın arasında yaşananlar oldu.

Yıllar boyunca dostluklarıyla bilinen ve dizi sonrasında da görüşmeye devam eden ikilinin ilişkisi, Asena Keskinci'nin geçtiğimiz aylarda TikTok'ta yaptığı çarpıcı paylaşımlarla tamamen tersine döndü.

ZORBALIK VE PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI Keskinci, söz konusu paylaşımlarında Evrim Akın'ın anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu, şu anda babasıyla birlikte olduğunu ve Bez Bebek setinde kendisine zorbalık ile psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Bu iddialar magazin gündemini sarsarken, Evrim Akın cephesinden de açıklama gecikmedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ Televizyonda sunduğu programın kadrosundan çıkarılan Akın, Asena Keskinci'nin babasıyla birlikte olduğunu kabul etti ancak şiddet ve zorbalık iddialarını kesin bir dille reddetti. Tartışmalar sürerken bazı eski set arkadaşları Akın aleyhine konuşurken, bazı isimler ise "Evrim bunu yapmaz" diyerek ünlü sunucuya destek verdi.