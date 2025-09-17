Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan baba konuştu: Bakışlarından bana vuracağını anladım

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BABA, OLAY ANINI ANLATTI

Olayın ardından DHA'ya konuşan Ö.K., "Okula doğru giderken karşı taraftan bana doğru siyah bir cip çok hızlı ve süratli bir şekilde sağa sola savrularak geliyordu. O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu. Ben çocukları kenara çektim. Kenara çekerken yolun kenarında diğer araçların yüzünden kendimi kaldırıma bile atamadım. O fırsatı bulamadım. Çünkü araç çok hızlı bir şekilde gelip, bir anda yanımızdan geçti. Geçerken de ben elimi kaldırıp, 'Yavaş, çocuklar var' dedim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, 'Sana mı soracağım? Sen ne karışıyorsun benim araba kullanmama? Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı. O benimle böyle konuşurken arka taraftan koşarak birisi geldi. Meğer kardeşiymiş, ben ilk başta bilmiyordum" dedi.