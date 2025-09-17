Viral Galeri Viral Liste Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan baba konuştu: Bakışlarından bana vuracağını anladım

Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan baba konuştu: Bakışlarından bana vuracağını anladım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek tarafından 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba, Türkiye'nin gündemine oturdu. O anları anlatan baba, çocuklarınon psikolojinin bozulduğunu belirterek, "Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Çocukların yanında bana vuracak diye düşündüm. O yüzden tekrar özür diledim ki gitsin. Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı." dedi. Öte yandan babaya tokat atan şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 17.09.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:09
Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye’nin gündemine oturan baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi bozuldu

Kan donduran olay, 15 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye’nin gündemine oturan baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi bozuldu

"ÖZÜR DİLETTİ, BANA TOKAT ATTI"

Kızı ve oğlunu okula götüren Ö.K., çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye’nin gündemine oturan baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi bozuldu

Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Canyürek hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da daha sonra Canyürek'in yakalandığını duyurdu.

Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye’nin gündemine oturan baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi bozuldu

Sorgusunun ardından Ozan Canyürek ve olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), dün adliyeye sevk edildi. Cip sürücüsü, 'Kasten yaralama' ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamalarıyla tutuklanırken, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye’nin gündemine oturan baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi bozuldu

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BABA, OLAY ANINI ANLATTI

Olayın ardından DHA'ya konuşan Ö.K., "Okula doğru giderken karşı taraftan bana doğru siyah bir cip çok hızlı ve süratli bir şekilde sağa sola savrularak geliyordu. O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu. Ben çocukları kenara çektim. Kenara çekerken yolun kenarında diğer araçların yüzünden kendimi kaldırıma bile atamadım. O fırsatı bulamadım. Çünkü araç çok hızlı bir şekilde gelip, bir anda yanımızdan geçti. Geçerken de ben elimi kaldırıp, 'Yavaş, çocuklar var' dedim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, 'Sana mı soracağım? Sen ne karışıyorsun benim araba kullanmama? Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı. O benimle böyle konuşurken arka taraftan koşarak birisi geldi. Meğer kardeşiymiş, ben ilk başta bilmiyordum" dedi.

SON DAKİKA