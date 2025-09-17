Çocuklarının gözü önünde tokat atılmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan baba konuştu: Bakışlarından bana vuracağını anladım
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek tarafından 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba, Türkiye'nin gündemine oturdu. O anları anlatan baba, çocuklarınon psikolojinin bozulduğunu belirterek, "Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Çocukların yanında bana vuracak diye düşündüm. O yüzden tekrar özür diledim ki gitsin. Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı." dedi. Öte yandan babaya tokat atan şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
