Çocuklarda dürüstlüğü teşvik etmek için kaçınılması gereken davranışlar
Bir çocuğun dürüstlüğü öğrenmesi, ebeveynlerinin sergilediği davranışlarına bağlıdır. Peki ya, istemeden çocuğunuzun dürüstlüğünden uzaklaşmasına neden oluyor olabilirsiniz? Bazı davranışlarınız, farkında olmadan çocukların davranışlarını etkileyebilir. Ebeveynleri ile arasındaki iletişimin zedelenmesine neden olabilir. İşte çocuklarda dürüstlüğü teşvik etmek için kaçınılması gereken davranışlar…
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:20