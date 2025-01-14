Çocuklarda dürüstlüğü teşvik etmek için kaçınılması gereken davranışlar

Ebeveynler olarak çocuklarımızın dürüst ve güvenilir bireyler olarak yetişmesini isteriz. Çocuklar, ebeveynlerin ne söylediklerinden çok nasıl davrandıklarına odaklanır. Bu nedenle, bazen farkında olmadan sergilediğimiz davranışlar, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırabilir. Dürüstlüğü teşvik etmenin en etkili yolu ise onlara rol model olmaktan geçer. İşte dürüstlüğü teşvik etmek için uzak durulması gereken davranışlar…