Çocuklar Duymasın’ın Merve’si o ünlü ismin kızı çıktı! Duyanlar şaşkına döndü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Cimcime Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven'in yıllar içindeki değişimi yeniden konuşuluyor. Şimdilerde 23 yaşında olan Güven'le ilgili ortaya çıkan aile bağı ise dizinin izleyicilerini şaşırtan bir detayı gündeme taşıdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi, yıllar geçse de oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Merve karakterine hayat veren Öykü Güven'in son hali ve özel hayatına dair ortaya çıkan bir bilgi dikkat çekti.

Hafızalara Kazınan Bir Çocuk Oyuncuydu

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı dizide Öykü Güven, Tuna'nın kızı ve Gönül'ün üvey kızı Merve karakterini canlandırdı. "Cimcime Merve" olarak anılan karakter, dizinin en sevilen çocuk oyuncularından biri oldu.

Aradan geçen yılların ardından Güven'in değişimi sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken genç isim, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Aynı Dizideki Sürpriz Aile Bağı

Öykü Güven'le ilgili gündeme gelen detay ise dizinin kamera arkasına uzanıyor. Güven'in, Çocuklar Duymasın'ın senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi birçok izleyici için sürpriz oldu

Böylece Öykü Güven'in, babasının hem yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği projede rol aldığı netleşti.

Öykü Güven Kimdir?

Öykü Güven, 15 Mayıs 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yapımcı ve senarist Birol Güven'in kızıdır. Müzisyenlik yapan bir ağabeyi bulunuyor.

Çocuklar Duymasın dışında Pamuk Prens filminde de rol alan Güven, eğitim ve yaşamını bir süredir New York'ta sürdürüyor. Yıllar önce çocuk oyuncu olarak tanınan isim bugünlerde hayatına yurt dışında devam ediyor.

