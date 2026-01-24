Çocuklar Duymasın’ın Merve’si o ünlü ismin kızı çıktı! Duyanlar şaşkına döndü

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 21:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Cimcime Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven'in yıllar içindeki değişimi yeniden konuşuluyor. Şimdilerde 23 yaşında olan Güven'le ilgili ortaya çıkan aile bağı ise dizinin izleyicilerini şaşırtan bir detayı gündeme taşıdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi, yıllar geçse de oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Merve karakterine hayat veren Öykü Güven'in son hali ve özel hayatına dair ortaya çıkan bir bilgi dikkat çekti.

Hafızalara Kazınan Bir Çocuk Oyuncuydu Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı dizide Öykü Güven, Tuna'nın kızı ve Gönül'ün üvey kızı Merve karakterini canlandırdı. "Cimcime Merve" olarak anılan karakter, dizinin en sevilen çocuk oyuncularından biri oldu.

Aradan geçen yılların ardından Güven'in değişimi sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken genç isim, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Aynı Dizideki Sürpriz Aile Bağı Öykü Güven'le ilgili gündeme gelen detay ise dizinin kamera arkasına uzanıyor. Güven'in, Çocuklar Duymasın'ın senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi birçok izleyici için sürpriz oldu