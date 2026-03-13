Psikologlar uyardı: “Çocuğum üzülmesin” derken bunu hatayı yapmayın

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 ahaber.com.tr

Sosyal medya, akademik baskı ve artan kaygı haberleri ebeveynleri daha temkinli davranmaya itiyor. Ancak uzmanlara göre çocukları stresten koruma çabası bazen ters etki yaratıyor. Sınırların esnemesi, ergenlerin en çok ihtiyaç duyduğu güvenli yapıyı zayıflatabiliyor.

Günümüzde birçok ebeveyn, ergenlik çağındaki çocuklarının ruh sağlığını korumak için daha dikkatli davranmaya çalışıyor. Ancak psikologlar, aşırı hassasiyetin beklenmedik bir sonuç doğurduğunu söylüyor. Uzmanlara göre bazı aileler, çocuklarını üzmemek için otorite kurmaktan çekiniyor.

🧩 GENÇLERİN GÜÇLÜ DUYGULARINA "ÇERÇEVE" Psikoloji literatüründe "kapsanma" olarak bilinen bir kavram bulunuyor. Bu kavram, gençlerin yoğun duygularının yetişkinler tarafından oluşturulan güvenli bir yapı içinde tutulmasını ifade ediyor. Ergenlik dönemi, duyguların oldukça güçlü yaşandığı bir süreçtir. Ancak öz kontrol becerileri henüz aynı hızda gelişmez. Bu nedenle gençler zaman zaman ani tepkiler verebilir, sınırları zorlayabilir veya kuralları sorgulayabilir.

⚖️ DİSİPLİN VE ÖZGÜRLÜK BİRBİRİNİN KARŞITI DEĞİL Birçok aile disiplin ile özgürlüğü iki zıt kavram gibi görüyor. Oysa uzmanlara göre gerçek bağımsızlık, güvenli sınırlar içinde öğrenilir. Gençler büyürken kuralları tartışır, sınırları test eder ve hayal kırıklıkları yaşar. Bu deneyimler, onların karakter gelişiminde önemli bir rol oynar. Ebeveynin görevi ise bu süreçten kaçmak değil, sakin ve tutarlı bir şekilde sınırları korumaktır.

🗣️ ZOR ANLARDA SAKİN KALMAK EN ÖNEMLİ ADIM Uzmanlar, ergenlerle yaşanan yoğun duygusal anlarda bazı basit ama etkili yöntemlerin işe yarayabileceğini söylüyor. Özellikle ebeveynin sakin kalması, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Önerilen bazı yaklaşımlar şöyle: Sakin kalın. Tartışma büyüse bile ebeveynin duygusal kontrolü koruması gerekir. Duyguyu kabul edin, sınırı koruyun. "Üzgün olduğunu anlıyorum ama cevabım yine de hayır" gibi ifadeler denge kurabilir. Kısa ve net konuşun. Uzun açıklamalar çoğu zaman tartışmayı büyütür. Gerekirse alan tanıyın. Bazen konuşmaya ara vermek herkesin sakinleşmesini sağlar.

🏠 AİLE İÇİNDEKİ YAPI GENÇLERE GÜVEN VERİR Her ailenin kendi kuralları ve düzeni bulunur. Bu yapı; telefon kullanımı, eve dönüş saatleri veya sosyal etkinlikler gibi konuları kapsayabilir. Aynı zamanda aile üyelerinin birbirine nasıl davrandığını ve çatışmaların nasıl çözüldüğünü de belirler. Psikologlara göre gençler her ne kadar sınırları zorlasalar da bir ebeveynin sakin ve kararlı biçimde kuralları koruduğunu görmek onlara güven verir.