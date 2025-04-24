Viral Galeri Viral Liste Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan zirai don, tarımsal üretimi olumsuz etkilerken, üreticilerin imdadına yine TARSİM yetişti. 34 ilde 16 farklı meyve çeşidini etkileyen bu don olayında, üreticilerin zararları Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında karşılanıyor. Üstelik bu süreçte primlerin üçte ikilik kısmı devlet tarafından ödeniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:20
Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Son dönemde yaşanan zirai don olayları, tarımsal üreticiyi zorlu bir duruma soktu. Ancak bu tür risklere karşı TARSİM sigortası, çiftçilerin ve üreticilerin yanında. 2005 yılında kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), hem bitkisel hem de hayvansal üretimi çeşitli risklere karşı sigortalıyor. Üstelik, devlet desteğiyle sigorta primlerinin bir kısmı çiftçilere sunuluyor. Peki bu sigortadan nasıl faydalanılabilir? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberi...

Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

TARSİM Sigortası Nedir?

TARSİM tarım sektöründeki riskleri sigorta altına almak için 2005 yılında kurulan bir sigorta havuzudur. Bu sigorta mekanizması, sadece tarım ürünlerini değil, aynı zamanda deprem, yangın gibi doğal afetlere karşı da koruma sağlar. TARSİM, çiftçilere finansal anlamda güvence sunarken, hayvan yetiştiriciliğiyle ilgilenen üreticiler için de riskleri teminat altına alır.

Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Sigorta Nereden Yaptırılır?

TARSİM sigortası, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş sigorta şirketleri aracılığıyla yapılır. Çiftçiler, bu sigortayı kolaylıkla, yerel sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırabilir. Üreticilerin TARSİM sigortası yaptırabilmesi için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Devlet Desteği ve Prim Yardımları

TARSİM sigortası, üreticilere sağladığı devlet desteği ile öne çıkıyor. Çiftçiler, sigorta primlerinin büyük bir kısmını devlet desteğiyle karşılayabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destekle, çiftçilerin ödeyeceği primlerin belirli oranları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortalarında: Sigortalı çiftçi, ödediği primin yarısını (yüzde 50'si) devletten alır.

Don Teminatı: Don olaylarına karşı yapılan sigortalarda ise primin yüzde 66'sı devlet tarafından ödenir.

Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Sigorta Primleri ve Ödeme Şartları

TARSİM sigortasında prim ödemeleri, poliçe türüne göre değişiklik gösterir. Üreticilerin prim ödeme süreçleri şu şekildedir:

Bitkisel Ürün Sigortalarında: Sigortalı, primin peşinatını ödedikten sonra, kalan prim tutarını hasat sonunda öder.

Sera Sigortalarında: Primin yüzde 25'i peşin alındıktan sonra, kalan tutar vadeli olarak tahsil edilir.

Hayvan Sigortalarında: Bu sigortalarda ise primin yüzde 25'i peşin alınır ve kalan prim taksitle ödenebilir.

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