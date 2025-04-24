Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…

Son dönemde yaşanan zirai don olayları, tarımsal üreticiyi zorlu bir duruma soktu. Ancak bu tür risklere karşı TARSİM sigortası, çiftçilerin ve üreticilerin yanında. 2005 yılında kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), hem bitkisel hem de hayvansal üretimi çeşitli risklere karşı sigortalıyor. Üstelik, devlet desteğiyle sigorta primlerinin bir kısmı çiftçilere sunuluyor. Peki bu sigortadan nasıl faydalanılabilir? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberi...