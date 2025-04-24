Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…
Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan zirai don, tarımsal üretimi olumsuz etkilerken, üreticilerin imdadına yine TARSİM yetişti. 34 ilde 16 farklı meyve çeşidini etkileyen bu don olayında, üreticilerin zararları Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında karşılanıyor. Üstelik bu süreçte primlerin üçte ikilik kısmı devlet tarafından ödeniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:20