Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Hububat desteği, Lisanslı depoculuk desteği, Kırsal kalkınma yatırımları desteği olmak üzere 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz. 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 199 milyon 755 bin 800 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 49 milyon 769 bin 36 TL olacağı belirtildi.