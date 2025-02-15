Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?
Mazot ve gübre desteği olarak da bilinen temel destekleme ödemeleri, çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, tarımsal destekleme ödemesi Şubat ayı itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri birçok ilde askıya alındı. Peki temel destek ödemesi yatırılacak mı, ne zaman yatacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:19