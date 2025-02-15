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Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Mazot ve gübre desteği olarak da bilinen temel destekleme ödemeleri, çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, tarımsal destekleme ödemesi Şubat ayı itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri birçok ilde askıya alındı. Peki temel destek ödemesi yatırılacak mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:19
Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Hububat desteği, Lisanslı depoculuk desteği, Kırsal kalkınma yatırımları desteği olmak üzere 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz. 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 199 milyon 755 bin 800 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 49 milyon 769 bin 36 TL olacağı belirtildi.

Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Hububat desteği; Kırıkkale, Kayseri, Antalya, Çanakkale, Uşak, Nevşehir, Bolu, Niğde illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Mazot ve Gübre Desteği Kaldırıldı Mı?


Son dönemde mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına dair iddialar yer alıyordu. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı. Çıkan yeni düzenlemeye göre, destekleme sisteminde değişiklik yapılmadı. Mazot ve gübre desteği, "Temel Destek Ödemesi" olarak isim değiştirdi.

Çiftçi destek ödemesi sorgulama: Mazot gübre destek ödemeleri yattı mı?

Mazot ve Gübre Desteği Sorgulama Nasıl Yapılır?


Destekleme ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen çiftçiler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilir. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "Çiftçi Destek Ödemesi" ekranından ödeme detaylarını inceleyebilirler.

Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız.

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