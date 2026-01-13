Viral Galeri Viral Liste CHP'de güç gösterisi! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu’na isimlik hamlesi

CHP'de rüşvet, yolsuzluk ve parti içinde ihraç krizleri sürerken geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını arka plandan kaldırtmıştı. Bu seferde yeni bir güç hamlesine imza atan Özel, kapı isimliğine kendi adını da eklettirdi. Parti içi muhalefet ise Özel'in söz konusu değişimlerle 'Tek otorite benim' mesajı vermeye çalıştığını savunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantıda İmamoğlu'nun görsellerinin indirilmesinin ortaya çıkması parti içerisinde krize neden olmuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?"
Yaşanan gelişme CHP'de aylardır devam eden "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, bu kez tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapı isimliği değiştirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, ofisin ilk açıldığı dönemde, söz konusu isimlikte yalnızca "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ibaresi yer alıyordu.

Son yapılan değişikle İmamoğlu'nun isminin yanına "Genel Başkan Özgür Özel" yazısının da eklendiği görüldü.

