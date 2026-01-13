CHP'de güç gösterisi! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu’na isimlik hamlesi
CHP'de rüşvet, yolsuzluk ve parti içinde ihraç krizleri sürerken geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını arka plandan kaldırtmıştı. Bu seferde yeni bir güç hamlesine imza atan Özel, kapı isimliğine kendi adını da eklettirdi. Parti içi muhalefet ise Özel'in söz konusu değişimlerle 'Tek otorite benim' mesajı vermeye çalıştığını savunuyor.
