ChatGPT “yaş tahmini” özelliğini tanıttı! 18’in altındaki hesaplar kısıtlanıyor
ChatGPT, genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir değişikliği hayata geçirdi. Tüketici planlarında kullanıma sunulan yaş tahmini özelliğiyle birlikte platform artık kullanıcı deneyimini yaş grubuna göre daha dengeli şekilde sunmayı hedefliyor.
ChatGPT, tüketici planlarında yaş tahmini özelliğini tanıttı. Yeni özellik; hesap yaşı, kullanım saatleri ve davranış kalıplarını analiz ederek 18 yaş altındaki kullanıcıları belirliyor. Amaç ise gençleri hassas içerikten korumak ve yetişkinlere güvenli bir deneyim sunmak.
Değerlendirme Davranışlara Dayalı Olacak
Yeni uygulama, 18 yaş altındaki kullanıcıların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda yetişkin kullanıcıların, gereksiz kısıtlamalarla karşılaşmadan ChatGPT'yi kullanabilmesi amaçlanıyor. Sistem, koruma ile erişim arasında dengeli bir yapı kuruyor.
ChatGPT'nin yaş tahmini modeli, tek bir ölçüte dayanarak karar vermiyor. Değerlendirme sürecinde birden fazla sinyal birlikte ele alınıyor. Değerlendirme sürecindeki dikkat çeken noktalar şu şekilde:
- Hesabın ne kadar süredir aktif olduğu
- Gün içindeki kullanım saatleri
- Zaman içinde oluşan kullanım ve etkileşim alışkanlıkları
- Kullanıcının daha önce paylaştığı yaş bilgisi
Bu veriler, sistemin daha tutarlı ve temkinli sonuçlar üretmesini sağlıyor.
Yanlış Değerlendirmelere Karşı Doğrulama: Selfie
Sistemin hatalı sınıflandırma yapması durumunda kullanıcılar için net bir çözüm sunuluyor. Persona adlı güvenli kimlik doğrulama hizmeti üzerinden kısa bir selfie doğrulaması yapılarak yaş bilgisi teyit edilebiliyor. Bu işlem tamamlandığında hesap, normal kullanım ayarlarına geri dönüyor.
Sınırlandırılan İçerik Alanları
Yaş tahmini modeli, bir hesabın 18 yaş altına ait olabileceğini öngördüğünde bazı içeriklere otomatik sınırlama getiriyor. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şunlar:
- Grafik şiddet ve kanlı sahneler
- Kendine zarar verme tasvirleri
- Cinsel, romantik veya şiddet içeren rol yapma senaryoları
- Sağlıksız beden algısını teşvik eden içerikler