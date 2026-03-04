ChatGPT artık daha “insansı” bir dile sahip! “GPT-5.3 Instant” modeli duyuruldu

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 20:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yapay zeka teknolojilerinin önde gelen şirketlerinden OpenAI, ChatGPT kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir güncellemeyi devreye aldı. GPT-5.3 Instant adı verilen bu sürüm, özellikle sohbet sırasında verilen yanıtların daha doğal, anlaşılır ve dengeli bir dilde olmasını hedefliyor.

OpenAI, ChatGPT'nin en çok kullanılan modellerinden biri için GPT-5.3 Instant güncellemesini yayımladı. Yeni sürüm, yapay zekanın zaman zaman eleştirilen "yapay ve abartılı" konuşma tarzını azaltmayı hedefliyor. Güncelleme daha doğal cevaplar, daha doğru web sonuçları ve daha akıcı bir sohbet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

🗣️ YAPAY ZEKANIN DİLİ YENİDEN DÜZENLENDİ OpenAI'ın paylaştığı bilgilere göre GPT-5.3 Instant'ın en dikkat çekici değişimi, iletişim tonunda yapılan iyileştirmeler oldu. Önceki sürümlerde bazı kullanıcılar, yapay zekanın verdiği yanıtların fazla resmi ya da gereğinden abartılı olduğunu dile getiriyordu.

Yeni sürümle birlikte: ➔Yapay ve aşırı dramatik ifadeler azaltıldı ➔Sohbet akışını bozan kalıplaşmış cümleler temizlendi ➔Yanıtların tonu daha dengeli hale getirildi

🔎 WEB ARAMALARINDA DAHA DOĞRU SONUÇLAR GPT-5.3 Instant yalnızca dil kullanımında değil, bilgiye erişim ve yorumlama konusunda da geliştirmeler içeriyor. OpenAI'a göre yeni model, internetten elde ettiği verileri daha doğru şekilde analiz edebiliyor ve bu verileri kullanıcılara daha anlaşılır biçimde sunabiliyor.

⚙️ GEREKSİZ UYARILAR VE KESKİN İFADELER AZALTILDI Bir önceki sürüm olan GPT-5.2 Instant'ta modelin bazı durumlarda fazla yönlendirici ya da kesin ifadeler kullanabildiği eleştirileri gündeme gelmişti. Ayrıca yapay zekanın zaman zaman kullanıcı niyetini yanlış yorumladığı ve buna göre gereksiz uyarılar verdiği de belirtiliyordu. GPT-5.3 Instant ile birlikte bu yaklaşım önemli ölçüde değiştirildi. Gereksiz uyarı cümleleri azaltıldı, aşırı savunmacı girişler yumuşatıldı