Viral Galeri Viral Liste Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi: 90'lı yılların jönü Kaan Girgin'in son görüntüsü şaşırttı

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Kaan Girgin, yalnızca oyunculuğuyla değil, yakışıklılığıyla da dönemin genç kızlarının gönlünde taht kurmuştu. O yıllarda Ceyda Düvenci ile yaşadığı büyük aşkla magazin gündeminden düşmeyen Girgin'i, bugün görenler, tanımakta güçlük çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:15
2000'li yılların başında yakışıklılığıyla adından söz ettiren oyuncu Kaan Girgin, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle yeniden gündeme geldi. Aldığı kilolar ve dökülen saçlarıyla oldukça değiştiği görülen Girgin'in son görüntüsü, hayranlarını şaşkına çevirdi.

"Bay Pardon" lakabıyla anılan oyuncu, kariyerinin zirvesine 90'lı yıllarda başrolünde yer aldığı "Ayrı Dünyalar" dizisiyle çıktı. 1996 yılında ise "Gözlerinde Son Gece" dizisinde usta sanatçı Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

ÜÇ EVLİLİK YAPTI, ÜÇÜNDEN DE BOŞANDI

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu olan oyuncu, kısa süre sonra eşiyle yollarını ayırdı.

2000'li yılların başında TRT ekranlarında yayınlanan "Dikkat Bebek Var" dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaşan Girgin'in set arkadaşlığı aşka dönüştü. Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Düvenci ile 2000 yılında ikinci kez nikâh masasına oturdu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2002 yılında resmen sona erdi.

Ünlü oyuncu üçüncü evliliğini ise Dr. Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilikten "Serap" adında bir kızı oldu. 2005'te evlenen çift, 2008 yılında boşandı.

