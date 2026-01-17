Viral
Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi: 90'lı yılların jönü Kaan Girgin'in son görüntüsü şaşırttı
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Kaan Girgin, yalnızca oyunculuğuyla değil, yakışıklılığıyla da dönemin genç kızlarının gönlünde taht kurmuştu. O yıllarda Ceyda Düvenci ile yaşadığı büyük aşkla magazin gündeminden düşmeyen Girgin'i, bugün görenler, tanımakta güçlük çekiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:15