Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi: 90’lı yılların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı

2000'li yılların başında TRT ekranlarında yayınlanan "Dikkat Bebek Var" dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaşan Girgin'in set arkadaşlığı aşka dönüştü. Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Düvenci ile 2000 yılında ikinci kez nikâh masasına oturdu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2002 yılında resmen sona erdi.