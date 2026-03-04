Çelik'ten Hatay'da sessiz vefa: Dükkan dükkan gezip borç kapattı

Ünlü sanatçı Çelik, Hatay'da örnek bir dayanışmaya imza attı. Gizlice bakkal ve eczanelerin borç defterlerini kapatan sanatçı, ardından çamur içindeki kıyafetleriyle sahneye çıkarak depremzedelere unutulmaz bir moral gecesi yaşattı.

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Çelik Erişçi, toplumsal olaylara karşı hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce İzmir'de yaşanan deprem sonrası çıkan yangınlara müdahale eden sanatçı, bu kez rotasını deprem felaketinden etkilenen Hatay ve İskenderun'a çevirdi.

DEPREMZEDELERİN BORÇLARINI KAPATTI Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken sanatçı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırdı, fitre dağıttı. Bununla da yetinmeyen Çelik, bazı ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapatarak faturalarını ödedi.

Sanatçı, bölgede ihtiyaç tespiti yapmaya ve yardım organizasyonlarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek; gıda, kıyafet, ilaç ve çeşitli fatura borçları için destek olmak isteyenlerin kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi.

"ÇAMURLU ÜSTÜM BAŞIMLA KENDİMİ SAHNEDE BULDUM" Bir hayranının isteği üzerine İskenderun'da sahneye çıkan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ramazan paylaşmak demek, hoşgörü ve nezaket demek. İhtiyacı olana el uzatmak, gönülleri hoş etmek, sohbet etmek. Depremzedelerimizin yeniden hayatını kurma çabasına bir su damlası olsa ortak olduk. Kimine gıda kolisi ulaştırdık, kimine fitre dağıttık, kiminin bakkal ve eczane borçlarını kapattık ve devam ediyoruz...Birkaç gün Hatay'dayım. Bayram Bey ve Petek Pastanesine ayrıca destekleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Her adımda bize yardımcı oldular.

Sahada uzun bir günün ardından İskenderun'da bir ramazan etkinliği sahnesine davet edilince, kıramadım ve özür dileyerek çamurlu üstüm başımla kendimi sahnede buldum. Duygulu anlardı benim için çünkü, bir çoğunuz bilmez hatırlamaz ancak benim hayatımda ilk kez sahneye çıktığım yer de yıllar önce İskenderun'du. Yine İskenderunlular ile bir araya gelmek ve ramazan coşkusunu bir arada yaşamak beni gerçekten mutlu etti.