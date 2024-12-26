Çay tiryakileri için tavşan kanı çay demlemenin sırrı
Türkiye, çay tüketimi konusunda dünyanın zirvesindeki ülkelerden biri. Kahvaltılardan özel davetlere kadar her anımıza eşlik eden çay, adeta bir yaşam biçimi. Ancak, tavşan kanı diye tabir edilen lezzetli çayı hazırlamak kolay gibi görünse de zor olabiliyor. Peki tavşan kanı çay demlemenin sırrı nedir? İşte çay ocağındaki ustadan açıklanan çay demleme sırrı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:52