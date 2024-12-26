Çay tiryakileri için tavşan kanı çay demlemenin sırrı

Çayın tadını tam anlamıyla alabilmesi için düşük ateşte demlenmesi gerekir. Yüksek ateşte demlemek çayın yanmasına ve acı bir tat almasına neden olur. Demleme işleminin tamamlanması için çay tanelerinin dibe çökmesini bekleyin. Bu süreç için ise 20 dakika yeterlidir.