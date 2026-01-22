CANLI YAYIN
Çatlayan dudaklara evde 3 kolay bakım: Peeling, hindistan cevizi yağı ve aloe vera

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çatlayan dudaklarda ilk adım ölü deriyi nazikçe arındırmaktır. Evde şeker ile peeling yapıp ardından hindistan cevizi yağı ve aloe vera jeli uygulamak dudakları yumuşatır. Nem kaybını azaltır ve gün içinde oluşan kuruluk hissini hafifletir.

Dudak derisi ince olduğu için soğuk hava, rüzgar, güneş ve bazı kozmetik ürünler kısa sürede kuruluk ve soyulma yapabilir. Bu durumda sadece dudak balmı sürmek yeterli olmayabilir. Önce dudak yüzeyini hafifçe arındırıp ardından nem veren doğal içerikler kullanmak, çatlak görünümünü azaltmaya ve dudakların daha pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

İlk Adım Peeling Yapmak

Dudaklar kuruduğunda yüzeyde ölü deri birikir. Bu tabaka, nemlendiricilerin alt katmana ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden önce dudakları yormadan peeling yapmak daha etkili sonuç verir. İşte Healthline haberine göre evde dudak peelingi tarifi için gerekenler:

🔸 1 yemek kaşığı şeker
🔸 1 yemek kaşığı bal ya da bitkisel yağ
🔸 Karıştırmak için küçük bir kap
🔸 Uygulamak için pamuklu çubuk
🔸 Temizlemek için nemli bir bez

Uygulama:

Malzemeleri kapta karıştırın. Pamuklu çubukla dudaklara dairesel hareketlerle hafifçe uygulayın. Ardından nemli bezle silin. Peeling sonrası dudaklara nemlendirici bir destek uygulayın.

Hindistan Cevizi Yağı İle Nem Desteği Sağlayın

Dudakların koruyucu bariyeri zayıf olduğu için rüzgar ve soğuk gibi dış etkenlere daha hızlı tepki verir. Hindistan cevizi yağı, dudak yüzeyini yumuşatmaya ve nemi tutmaya yardımcı olabilir. Gün içinde ihtiyaç oldukça temiz parmakla ya da pamuklu çubukla ince bir tabaka halinde sürülebilir.

Aloe Vera İle Yatıştırıcı Bakım Yapın

Aloe vera, cildi sakinleştirmesiyle bilinen doğal içerikler arasında yer alır. Dudakta oluşan kuruluk hissini azaltmaya destek olabilir. Jel formu kullanılabileceği gibi bitkiden elde edilen taze jel de tercih edilebilir.

Dikkat: Aloe vera, hafif arındırıcı etki gösterebildiği için günde 2-3 uygulama yeterli olabilir.

