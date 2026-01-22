Çatlayan dudaklara evde 3 kolay bakım: Peeling, hindistan cevizi yağı ve aloe vera

Çatlayan dudaklarda ilk adım ölü deriyi nazikçe arındırmaktır. Evde şeker ile peeling yapıp ardından hindistan cevizi yağı ve aloe vera jeli uygulamak dudakları yumuşatır. Nem kaybını azaltır ve gün içinde oluşan kuruluk hissini hafifletir.

Dudak derisi ince olduğu için soğuk hava, rüzgar, güneş ve bazı kozmetik ürünler kısa sürede kuruluk ve soyulma yapabilir. Bu durumda sadece dudak balmı sürmek yeterli olmayabilir. Önce dudak yüzeyini hafifçe arındırıp ardından nem veren doğal içerikler kullanmak, çatlak görünümünü azaltmaya ve dudakların daha pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

İlk Adım Peeling Yapmak Dudaklar kuruduğunda yüzeyde ölü deri birikir. Bu tabaka, nemlendiricilerin alt katmana ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden önce dudakları yormadan peeling yapmak daha etkili sonuç verir. İşte Healthline haberine göre evde dudak peelingi tarifi için gerekenler:

🔸 1 yemek kaşığı şeker

🔸 1 yemek kaşığı bal ya da bitkisel yağ

🔸 Karıştırmak için küçük bir kap

🔸 Uygulamak için pamuklu çubuk

🔸 Temizlemek için nemli bir bez

Uygulama: Malzemeleri kapta karıştırın. Pamuklu çubukla dudaklara dairesel hareketlerle hafifçe uygulayın. Ardından nemli bezle silin. Peeling sonrası dudaklara nemlendirici bir destek uygulayın.