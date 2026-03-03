Cansever'den üzücü haber! Sanatçı için uygun donör aranıyor

Bir süre önce kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Cansever'den üzücü haber geldi. Lösemi tedavisinde kritik aşamaya gelen sanatçının, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.

Arabesk müziğin sevilen sesi Cansever, geçtiğimiz aylarda duyurduğu lösemi hastalığıyla mücadelesinde kritik bir sürece girdi.

İLİK NAKLİ OLABİLİR Uygun donörün bulunması durumunda ünlü sanatçının Mart veya Nisan aylarında ilik nakli olması planlanıyor.

Almanya'da yoğun bir tedavi sürecine giren Cansever, daha önce lösemi teşhisini sosyal medya üzerinden paylaşmış ve bu süreçte kemoterapi gördüğünü duyurmuştu. Şarkıcı, hayranlarından gelen destek mesajlarına teşekkür ediyor ve moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.

Cansever'in daha önce de hastalığını duyururken "Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandığı ve moralini korumaya çalıştığı kaydedilmişti.

"KANSERİ YENDİM" DEMİŞTİ Ünlü sanatçı, daha önce zor günleri geride bıraktığını ve kanseri mağlup ettiğini dile getirmişti.