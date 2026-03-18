Canlı yayında "koku" polemiği: Ömür Gedik'in 36 kedi itirafına Seda Sayan’dan olay tepki

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 10:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Seda Sayan ile 36 kediyle yaşadığını itiraf eden Ömür Gedik arasındaki "koku" polemiği, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının "Sizin ev çiş kokuyordur" çıkışının ardından Gedik'in son paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dobralığı ve sivri dilli açıklamalarıyla tanınan ünlü sanatçı Seda Sayan, YouTube'da yayınlanan "Seda ile Her Şey Masada" programında bu hafta sanatçı Ömür Gedik'i ağırladı. Programın içeriğinden çok, ikili arasında geçen "hijyen" polemiği sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

36 KEDİYLE AYNI EVDE YAŞIYOR Evinde tam 36 kedisi olduğunu belirten Ömür Gedik, hayvanlarıyla olan yaşamını samimiyetle anlattı. Gedik'in, "Kürekle geziyorum. Kakaları toplama benim asıl görevim" sözleri üzerine Seda Sayan şaşkınlığını gizleyemedi. Sayan, "Ha evin ortasına ediyorlar bir de, yok terbiye edememişsin" diyerek Gedik'e yüklendi.

Gedik'in "Kedi terbiye edilebilen bir canlı değil" savunmasına karşılık Sayan, sert bir benzetme yaparak: "Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin" dedi.

"SİZİN EV KESİN ÇİŞ KOKUYORDUR" Gedik'in bazı kedilerinin eve çiş yaptığını itiraf etmesi üzerine Seda Sayan bombayı patlattı: "Sizin ev kesin çiş kokuyordur, ben gelemem valla!" ÖMÜR GEDİK'TEN YANIT GECİKMEDİ: "GELME O ZAMAN!" Sayan'ın bu çıkışına bozulan Ömür Gedik, çekinmeden "Gelme o zaman" yanıtını verdi. Programdaki gerginlik çekim sonrasında sosyal medyaya da taşındı.