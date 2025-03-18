Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çanakkale, mutfağıyla da unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ege ve Marmara'nın keşif lezzetlerini barındıran bu şehir, deniz mahsullerinden et yemeklerine, yöresel tatlılardan ot yemeklerine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Peki Çanakkale'nin en meşhur yemekleri nelerdir? İşte seyahatinizi daha lezzetli hale getirecek Çanakkale'ye özgü 10 yemek...