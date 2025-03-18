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Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çanakkale, mutfağıyla da bu kültürel zenginliği sofralara taşıyor. Ege ve Marmara'nın bereketli topraklarından gelen eşsiz malzemelerle hazırlanan Çanakkale mutfağı, yöresel yemekleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir lezzet sunuyor. Peki Çanakkale'nin en meşhur yemekleri hangisi? İşte tadına bakmadan dönmemeniz gereken Çanakkale yöresel lezzetleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 13:26
Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çanakkale, mutfağıyla da unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ege ve Marmara'nın keşif lezzetlerini barındıran bu şehir, deniz mahsullerinden et yemeklerine, yöresel tatlılardan ot yemeklerine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Peki Çanakkale'nin en meşhur yemekleri nelerdir? İşte seyahatinizi daha lezzetli hale getirecek Çanakkale'ye özgü 10 yemek...

Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Papaz Yahnisi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde genellikle kırmızı etle hazırlanan Papaz Yahnisi, Çanakkale mutfağında bambaşka bir kimlik kazanıyor. Burada, lezzetini denizden alan bu özel yemek, sarpa balığıyla hazırlanıyor. Domates, biber ve soğan gibi Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarıyla harmanlanan yahni, Ege'nin benzersiz dokunuşunu üzüm koruklarıyla tamamlıyor.

Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Peynir Helvası

Çanakkale mutfağının en özel tatlılarından biri olan Peynir Helvası, tuzsuz peyniriyle öne çıkıyor. Fırında pişirilerek hafif yanık bir aroma kazanan bu tatlı, şehrin vazgeçilmez lezzetlerinden. İster sıcak, ister soğuk tüketin ama mutlaka deneyin!

Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

İskorpit Çorbası

Deniz kıyısında bulunan Çanakkale mutfağında deniz ürünleri de yer alıyor. Denizin derinliklerinden gelen tazeliği sofralara taşıyan İskorpit Çorbası, soğan, sarımsak, limon ve baharatlarla zenginleştirilerek yapılıyor. Soğuk havalarda ısıtıcı, hafif ve besleyici bir alternatif sunuyor.

Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!

Börülce Köftesi

Ege mutfağının yıldızlarından biri olan börülce, Çanakkale'de klasik salata formunun dışına çıkarak köfte olarak sofralara geliyor. Protein açısından zengin ve hafif bir alternatif sunan börülce köftesi, özellikle sebze severler için harika bir seçenek.

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