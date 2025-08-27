Çanakkale 30 Ağustos coşkusunu kültür yolu festivali ile yaşayacak

ÇANAKKALE KONSERLERLE COŞACAK

Festivalin müzik programı bu yıl da dopdolu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Haluk Levent, Bengü ve Salman Tin sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu'dan Hikayeler" ve "A. Vivaldi Dört Mevsim" eserleriyle seyirciyle buluşurken, Sezen Kiremit "Neydi O Şarkı?" projesini, Görkem Şen ise "Yaybahar" performansını Çanakkaleliler için sergileyecek. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Dardanos'ta Balkan Esintileri" ile sahne alacak. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun "Semâ Mukâbelesi" gösterisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve HasSak Ethno-Folk Group'un konserleri festivale ayrı bir renk katacak.