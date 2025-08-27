Çanakkale 30 Ağustos coşkusunu kültür yolu festivali ile yaşayacak
Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın sembol şehri Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos'u sadece tarihî zaferlerle değil, kültür ve sanatın coşkusuyla da taçlandırıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağında bir kez daha Çanakkale'de sanatseverlerle buluşuyor. "Geçilemeyen şehir" bu kez kültürün, sanatın ve müziğin kalbi olacak; 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan 34 farklı noktada toplam 400 etkinlikle unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:59