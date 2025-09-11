Can Holding ne zaman kuruldu? Can Holding üzerindeki şirketler neler?

Can Holding'in 121 şirketine el konulması ve yöneticiler hakkında verilen gözaltı kararları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Can Holding'in ne zaman kurulduğu merak konusu oldu. Peki Can Holding kim tarafından ne zaman kuruldu, sahip olduğu şirketler neler? İşte merak edilen detaylar…