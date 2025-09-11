Viral Galeri Viral Liste Can Holding ne zaman kuruldu? Can Holding üzerindeki şirketler neler?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Holdingin yöneticileri arasında yer alan Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması, şirketin yapısını ve geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, "Can Holding sahibi kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, hangi şirketlere sahip?" sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:24
Can Holding'in 121 şirketine el konulması ve yöneticiler hakkında verilen gözaltı kararları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Can Holding'in ne zaman kurulduğu merak konusu oldu. Peki Can Holding kim tarafından ne zaman kuruldu, sahip olduğu şirketler neler? İşte merak edilen detaylar…

HABERTÜRK SHOW TV VE BİRÇOK ŞİRKETE EL KONULDU
CAN HOLDİNG NE ZAMAN KURULDU?

Can Holding Şirketler Grubu, 1972 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan itibaren medya, elektronik, enerji, turizm, lojistik, sağlık ve tütün sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı aslen Ağrılı olan iş insanı Kemal Can üstlenmektedir.

CAN HOLDİNG ÜZERİNDEKİ ŞİRKETLER NELER?

Turizm ve Konaklama: Golden Hill Hotel

Enerji: Energy Petrol, Energia

Elektronik: Awox, Telefox, Tectone

Sağlık: Mediza Hospital

Medya: Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor

CAN HOLDİNG'İN MEDYA YATIRIMLARI

Can Holding'in medya alanındaki faaliyetleri, Park Grubu hisselerinin devrinin ardından başlamış olup, bu süreçte Ciner Yayın Holding'in unvanı Can Yayın Holding olarak değiştirilmiştir. Holdingin medya yatırımları kapsamında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi kuruluşlar yer almaktadır. Yönetimde ise Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can görev almaktadır.

