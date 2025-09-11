Can Holding ne zaman kuruldu? Can Holding üzerindeki şirketler neler?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Holdingin yöneticileri arasında yer alan Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması, şirketin yapısını ve geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, "Can Holding sahibi kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, hangi şirketlere sahip?" sorularına yanıt arıyor.
11.09.2025
11.09.2025