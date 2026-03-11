Çağla Şıkel'in baba acısı: "O anıyı silmek isterdim"
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, konuk olduğu YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu bulunan Şıkel, yeniden evliliğe sıcak baktığını dile getirirken, babasına dair ilk kez anlattığı duygusal anısıyla da herkesi derinden etkiledi.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, psikolog Gökhan Çınar'ın dijital platformda ilgiyle takip edilen FÜG programına konuk oldu. İç dünyasına dair samimi açıklamalarda bulunan Şıkel, özel hayatından çocukluk travmalarına kadar pek çok konuda ilk kez bu kadar net konuştu.
EVLİLİĞİE YEŞİL IŞIK
2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen ve bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk sahibi olan Şıkel, 2015 yılında noktalanan evliliği sonrası sessizliğini bozdu. Yeniden evlenip evlenmeyeceği merak konusu olan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:
"Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor; 'asla' dediğim bir şey yok. Şu anki önceliğim çocuklarım ve iç huzurum ancak evlilik kapılarını tamamen kapatmış değilim."
"EN BÜYÜK KORKUM ÖLÜM"
Programın en duygusal anları ise Şıkel'in çocukluk yıllarından beri peşini bırakmayan ölüm korkusundan bahsettiği dakikalar oldu. Hayat dengesini korumak için büyük çaba sarf ettiğini belirten ünlü isim, babasının vefatına dair sarsıcı bir itirafta bulundu.
Hayatından tek bir anıyı silme şansı olsa bunun babasını kaybettiği an olacağını söyleyen Şıkel, "Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ ne zaman boşandı?
Çift, 2008 yılında evlenmiş ve 2015 yılında yollarını ayırmıştır.
Çağla Şıkel'in çocuklarının isimleri nedir?
Ünlü mankenin Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunmaktadır.
Çağla Şıkel'in babası ne zaman vefat etti?
Hüseyin Şıkel, 28 Kasım 2007 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.