Çağla Şıkel'in baba acısı: "O anıyı silmek isterdim"

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, psikolog Gökhan Çınar'ın dijital platformda ilgiyle takip edilen FÜG programına konuk oldu. İç dünyasına dair samimi açıklamalarda bulunan Şıkel, özel hayatından çocukluk travmalarına kadar pek çok konuda ilk kez bu kadar net konuştu.

EVLİLİĞİE YEŞİL IŞIK

2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen ve bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk sahibi olan Şıkel, 2015 yılında noktalanan evliliği sonrası sessizliğini bozdu. Yeniden evlenip evlenmeyeceği merak konusu olan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor; 'asla' dediğim bir şey yok. Şu anki önceliğim çocuklarım ve iç huzurum ancak evlilik kapılarını tamamen kapatmış değilim."