Buzdolabında meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayan ipuçları

Buzdolabı, gıdaların tazeliğini korumak için en önemli araçlarımızdan biri. Ancak doğru sıcaklık ve nem seviyesini sağlamak, meyve ve sebzeleri uygun şekilde ayırmak gibi önemli detaylar gözden kaçtığında, yiyecekler hızla bozulabiliyor. Buzdolabında meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayan ipuçları sıklıkla araştırılıyor. Basit ama etkili 7 ipucu ile hem yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutabilir hem de mutfak israfını azaltabilirsiniz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi