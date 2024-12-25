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Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

Buzdolabı, gıdaların tazeliğini korumanın ideal bir yolu gibi görünse de bazı yiyecekler için bu durum riskli olabilir. Uzmanlar, özellikle iki yaygın besinin buzdolabına konulmaması gerektiğini vurguluyor. Yanlış saklama alışkanlıkları, bu besinlerin toksik hale gelmesine yol açabilir. İşte buzdolabında muhafaza edildiğinde zehre dönüşen o besinler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:01
Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

Gıdaların taze kalmasını sağlamak için buzdolabını kullanmak, mutfaklarda yaygın bir alışkanlık. Ancak bazı besinlerin buzdolabında saklanması, sağlığınız için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Klinik beslenme uzmanı Jhanvi Sanghvi, doğru saklama yöntemleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. İşte buzdolabına koymamanız gereken iki temel besin ve nedenleri…

Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

Soğan

Soğan, buzdolabına konulduğunda nem nedeniyle küflenme riskini artırır ve dokusunu kaybeder. Beslenme uzmanı Sanghvi, bu durumun gıda kaynaklı hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Küflenen soğanlar, mikotoksin adı verilen zararlı kimyasallar üretebilir. Bu kimyasallar tüketildiğinde ise sağlık sorunlarına neden olabilir.

Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) da soğanların kuru ve serin bir ortamda saklanması gerektiğini vurguluyor. Ancak yeşil soğan ve pırasa gibi türlerin buzdolabında saklanmasında bir sakınca olmadığını belirtiyor.

Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

Muz

Muz, yanlış saklama koşullarıyla dokusunu ve lezzetini hızla kaybedebilir. Beslenme uzmanı Sanghvi, soğuk hava sıcaklıklarının muzun kahverengiye dönüşmesine ve olgunlaşma sürecinin bozulmasına neden olduğunu söylüyor. Muzların serin ama buzdolabı dışında bir yerde saklanması, tazeliklerini korumak için en iyi yöntemdir.

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