Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!
Buzdolabı, gıdaların tazeliğini korumanın ideal bir yolu gibi görünse de bazı yiyecekler için bu durum riskli olabilir. Uzmanlar, özellikle iki yaygın besinin buzdolabına konulmaması gerektiğini vurguluyor. Yanlış saklama alışkanlıkları, bu besinlerin toksik hale gelmesine yol açabilir. İşte buzdolabında muhafaza edildiğinde zehre dönüşen o besinler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:01