Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!

Muz

Muz, yanlış saklama koşullarıyla dokusunu ve lezzetini hızla kaybedebilir. Beslenme uzmanı Sanghvi, soğuk hava sıcaklıklarının muzun kahverengiye dönüşmesine ve olgunlaşma sürecinin bozulmasına neden olduğunu söylüyor. Muzların serin ama buzdolabı dışında bir yerde saklanması, tazeliklerini korumak için en iyi yöntemdir.