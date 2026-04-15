“Büyüyünce geçer” demeyin: Çocuklarda şiddet eğilimi nasıl fark edilir?

Çocuklarda görülen saldırgan ve şiddet içeren davranışlar giderek daha fazla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre öfke patlamaları, hayvanlara zarar verme veya tehdit gibi davranışlar erken dönemde fark edilmezse ilerleyen yıllarda daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aile ve çevre ise bu süreçte belirleyici rol oynuyor.

Son yıllarda çocuklar ve ergenler arasında görülen saldırgan davranışlar uzmanların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Küçük yaşlarda ortaya çıkan öfke ve şiddet eğilimi çoğu zaman "büyüyünce geçer" düşüncesiyle göz ardı edilebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım riskli. Çünkü erken fark edilmeyen davranışlar ilerleyen yıllarda daha ciddi sorunlara dönüşebiliyor.

ÇOCUKLARDA ŞİDDET DAVRANIŞI NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP) tarafından yayımlanan çocuk ve ergenlerde şiddet davranışı üzerine yazılan metine göre çocuklarda şiddet eğilimi tek bir nedene bağlı değil. Birçok çevresel, psikolojik ve sosyal faktör bir araya geldiğinde saldırgan davranışlar ortaya çıkabiliyor. Çocuklar çoğu zaman öfke, stres, hayal kırıklığı ve kendini ifade edememe gibi duygularla başa çıkmak için şiddeti bir iletişim aracı olarak kullanabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise şiddeti, bir kişiye fiziksel ya da psikolojik zarar verebilecek güç kullanımı veya tehdit olarak tanımlıyor.

ŞİDDET DAVRANIŞI HANGİ ŞEKİLLERDE GÖRÜLÜR?

Çocuklarda şiddet eğilimi farklı davranışlarla ortaya çıkabilir. Bu davranışların bazıları başlangıçta küçük görünse de zamanla daha ciddi bir hal alabilir.

En sık görülen davranışlar:

  • Ani ve yoğun öfke nöbetleri
  • Fiziksel saldırganlık ve kavga
  • Başkalarına zarar verme tehditleri
  • Hayvanlara karşı acımasız davranışlar
  • Mala zarar verme ve kundaklama gibi davranışlar
ŞİDDETİN RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Araştırmalar bazı koşulların çocuklarda saldırgan davranış riskini artırdığını gösteriyor.

Risk FaktörüAçıklama
Aile içi şiddetÇocuklar gördükleri davranışları model alabilir
Fiziksel veya cinsel istismarTravma saldırgan davranışlara yol açabilir
ZorbalıkZorbalığa maruz kalan çocuklar saldırganlaşabilir
Medyada şiddetTV, film ve oyunlar davranışları etkileyebilir
Madde kullanımıAlkol veya uyuşturucu risk oluşturabilir
Sosyoekonomik sorunlarYoksulluk ve aile içi stres etkili olabilir
EBEVEYNLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UYARI İŞARETLERİ

Uzmanlar bazı davranışların erken uyarı sinyali olabileceğini belirtiyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şu şekilde:

  • sürekli öfke hali
  • sık sinirlenme
  • yoğun öfke patlamaları
  • aşırı dürtüsellik
  • kolay hayal kırıklığı

Bu belirtiler görüldüğünde ebeveynlerin durumu ciddiye alması ve destek araması öneriliyor.

ÇOCUK ŞİDDET DAVRANIŞI GÖSTERİRSE NE YAPILMALI?

Uzmanlar böyle bir durumda ailelerin durumu ciddiye alması gerektiğini söylüyor. Çocuğun davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışmak ve gerektiğinde bir ruh sağlığı uzmanından destek almak önemli bir adım olarak görülüyor.

Tedavi sürecinde çocukların öfke kontrolünü öğrenmesi, duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilmesi ve davranışlarının sonuçlarını anlaması hedefleniyor. Bu süreçte aile içi iletişimin güçlendirilmesi de önemli bir rol oynuyor.

