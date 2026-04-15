“Büyüyünce geçer” demeyin: Çocuklarda şiddet eğilimi nasıl fark edilir?

Son yıllarda çocuklar ve ergenler arasında görülen saldırgan davranışlar uzmanların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Küçük yaşlarda ortaya çıkan öfke ve şiddet eğilimi çoğu zaman "büyüyünce geçer" düşüncesiyle göz ardı edilebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım riskli. Çünkü erken fark edilmeyen davranışlar ilerleyen yıllarda daha ciddi sorunlara dönüşebiliyor.

ÇOCUKLARDA ŞİDDET DAVRANIŞI NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP) tarafından yayımlanan çocuk ve ergenlerde şiddet davranışı üzerine yazılan metine göre çocuklarda şiddet eğilimi tek bir nedene bağlı değil. Birçok çevresel, psikolojik ve sosyal faktör bir araya geldiğinde saldırgan davranışlar ortaya çıkabiliyor. Çocuklar çoğu zaman öfke, stres, hayal kırıklığı ve kendini ifade edememe gibi duygularla başa çıkmak için şiddeti bir iletişim aracı olarak kullanabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise şiddeti, bir kişiye fiziksel ya da psikolojik zarar verebilecek güç kullanımı veya tehdit olarak tanımlıyor.