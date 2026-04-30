Koku alma duyusu uzun yıllardır bilim dünyasının en karmaşık alanlarından biri olarak görülüyordu. Ancak yeni bir araştırma, burnumuzun sandığımızdan çok daha düzenli bir sisteme sahip olduğunu gösterdi. Bu bulgu hem temel bilim hem de sağlık alanı için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Bugüne kadar koku reseptörlerinin burunda rastgele dağıldığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, bu reseptörlerin belirli bir düzen içinde, yatay şeritler halinde dizildiğini ortaya koydu. Bu keşif, koku alma sistemine dair yerleşik bir görüşü kökten değiştirdi.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan bilim insanları, koku reseptörlerinin yerleşimini detaylı şekilde inceledi. Araştırmaya liderlik eden Sandeep Datta ve ekibi, fareler üzerinde yaptığı çalışmada dikkat çekici bir sonuca ulaştı.

BURUNDAN BEYNE KUSURSUZ UYUM

Araştırmanın en çarpıcı yönlerinden biri, burundaki bu düzenin beyindeki koku merkezleriyle birebir örtüşmesi oldu. Bilim insanları şu soruya yanıt buldu: Kokular beyne nasıl iletiliyor?

Yanıt oldukça net:

Her reseptör belirli bir kokuyu algılıyor.

Aynı tip reseptörler birlikte gruplanıyor.

Bu gruplar beyindeki karşılık gelen noktalara sinyal gönderiyor.

Bu sistem, adeta bir "harita" gibi çalışıyor.