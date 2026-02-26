Burdur’da 2.206 sosyal konut için kuralar çekildi! TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır?
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur'da inşa edilecek 2.206 konut için hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekiliş, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi, kamuoyunun erişimine açık şekilde TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.
Türkiye genelinde etaplar halinde yürütülen hak sahipliği belirleme sürecinde Burdur projeleri için kura çekimi tamamlandı. Başvuru şartlarını karşılayan binlerce vatandaş açısından süreçte önemli bir aşama geride kalırken, hak sahipleri yapılan çekilişle netleşti.
BURDUR'DA HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Burdur'daki kura çekimi, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri tek tek belli oldu. Süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda hem salondan hem de çevrimiçi yayın üzerinden eş zamanlı takip edildi.
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları çevrimiçi olarak toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr kanalları üzerinden görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.
BURDUR'DA NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?
Burdur'un 11 ilçesinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. Bölgelere göre konut dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|950
|AĞLASUN
|50
|ALTINYAYLA
|79
|BUCAK
|158
|BUCAK
|50
|ÇAVDIR
|160
|ÇAVDIR
|79
|ÇELTİKÇİ
|87
|GÖLHİSAR
|140
|GÖLHİSAR
|79
|KARAMANLI
|140
|KEMER
|50
|TEFENNİ
|100
|YEŞİLOVA
|84
SIRADAKİ DURAK: EDİRNE, DENİZLİ, OSMANİYE
Sosyal konut hak sahipliği süreci Burdur'un ardından 27 Şubat Cuma günü üç farklı ilde devam edecek. Edirne, Denizli ve Osmaniye'de hayata geçirilecek projeler için kura çekimleri aynı takvim kapsamında gerçekleştirilecek.
SIK SORULAN SORULAR
500 Bin Sosyal Konut Projesi nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını amaçlıyor.
Projede konut tipleri ve metrekareleri nedir?
Projede toplam 200 bin adet 80 metrekare 2+1, 150 bin adet 65 metrekare 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekare 1+1 daire yer alacak.
Konut borcu devam ederken satış yapılabilir mi?
Hayır. Taksit ödemeleri tamamlanıp borç kapatılmadan konutun devri mümkün değildir.