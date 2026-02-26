Burdur’da 2.206 sosyal konut için kuralar çekildi! TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 09:23 Son Güncelleme: 26 Şubat 2026 12:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur'da inşa edilecek 2.206 konut için hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekiliş, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi, kamuoyunun erişimine açık şekilde TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Türkiye genelinde etaplar halinde yürütülen hak sahipliği belirleme sürecinde Burdur projeleri için kura çekimi tamamlandı. Başvuru şartlarını karşılayan binlerce vatandaş açısından süreçte önemli bir aşama geride kalırken, hak sahipleri yapılan çekilişle netleşti.

BURDUR'DA HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU Burdur'daki kura çekimi, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri tek tek belli oldu. Süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda hem salondan hem de çevrimiçi yayın üzerinden eş zamanlı takip edildi. BURDUR KURASI TEKRAR İZLE

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları çevrimiçi olarak toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr kanalları üzerinden görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

BURDUR'DA NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK? Burdur'un 11 ilçesinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. Bölgelere göre konut dağılımı ise şu şekilde açıklandı: İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 950 AĞLASUN 50 ALTINYAYLA 79 BUCAK 158 BUCAK 50 ÇAVDIR 160 ÇAVDIR 79 ÇELTİKÇİ 87 GÖLHİSAR 140 GÖLHİSAR 79 KARAMANLI 140 KEMER 50 TEFENNİ 100 YEŞİLOVA 84

SIRADAKİ DURAK: EDİRNE, DENİZLİ, OSMANİYE Sosyal konut hak sahipliği süreci Burdur'un ardından 27 Şubat Cuma günü üç farklı ilde devam edecek. Edirne, Denizli ve Osmaniye'de hayata geçirilecek projeler için kura çekimleri aynı takvim kapsamında gerçekleştirilecek.