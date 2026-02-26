Burdur’da 2.206 sosyal konut için büyük gün! Hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur'da inşa edilecek 2.206 konut için hak sahipliği belirleme kurası bugün yapılacak. Çekiliş, saat 11.00'de Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi, kamuoyunun erişimine açık şekilde TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

Türkiye genelinde etap etap sürdürülen hak sahipliği belirleme sürecinde Burdur projeleri de kura aşamasına geldi. Böylece başvuru şartlarını sağlayan binlerce vatandaş için yeni bir aşama tamamlanmış olacak.

BURDUR KURASI SAAT 11.00'DE Burdur'daki kura çekimi, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri sırasıyla belirlenecek. Süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda hem salondan hem de çevrimiçi yayın üzerinden eş zamanlı takip edilebiliyor. BURDUR KURASI CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları çevrimiçi olarak toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr kanalları üzerinden görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

BURDUR'DA NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK? Burdur'un 11 ilçesinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. Bölgelere göre konut dağılımı ise şu şekilde açıklandı: İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 950 AĞLASUN 50 ALTINYAYLA 79 BUCAK 158 BUCAK 50 ÇAVDIR 160 ÇAVDIR 79 ÇELTİKÇİ 87 GÖLHİSAR 140 GÖLHİSAR 79 KARAMANLI 140 KEMER 50 TEFENNİ 100 YEŞİLOVA 84

SIRADAKİ DURAK: EDİRNE, DENİZLİ, OSMANİYE Sosyal konut hak sahipliği süreci Burdur'un ardından 27 Şubat Cuma günü üç farklı ilde devam edecek. Edirne, Denizli ve Osmaniye'de hayata geçirilecek projeler için kura çekimleri aynı takvim kapsamında gerçekleştirilecek.