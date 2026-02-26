CANLI YAYIN
Burdur’da 2.206 sosyal konut için büyük gün! Hak sahipleri belli oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur'da inşa edilecek 2.206 konut için hak sahipliği belirleme kurası bugün yapılacak. Çekiliş, saat 11.00'de Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi, kamuoyunun erişimine açık şekilde TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

Türkiye genelinde etap etap sürdürülen hak sahipliği belirleme sürecinde Burdur projeleri de kura aşamasına geldi. Böylece başvuru şartlarını sağlayan binlerce vatandaş için yeni bir aşama tamamlanmış olacak.

BURDUR KURASI SAAT 11.00'DE

Burdur'daki kura çekimi, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri sırasıyla belirlenecek. Süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda hem salondan hem de çevrimiçi yayın üzerinden eş zamanlı takip edilebiliyor.

BURDUR KURASI CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları çevrimiçi olarak toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr kanalları üzerinden görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

BURDUR'DA NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

Burdur'un 11 ilçesinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. Bölgelere göre konut dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 950
AĞLASUN 50
ALTINYAYLA 79
BUCAK 158
BUCAK 50
ÇAVDIR 160
ÇAVDIR 79
ÇELTİKÇİ 87
GÖLHİSAR 140
GÖLHİSAR 79
KARAMANLI 140
KEMER 50
TEFENNİ 100
YEŞİLOVA 84
SIRADAKİ DURAK: EDİRNE, DENİZLİ, OSMANİYE

Sosyal konut hak sahipliği süreci Burdur'un ardından 27 Şubat Cuma günü üç farklı ilde devam edecek. Edirne, Denizli ve Osmaniye'de hayata geçirilecek projeler için kura çekimleri aynı takvim kapsamında gerçekleştirilecek.

SIK SORULAN SORULAR

500 Bin Sosyal Konut Projesi nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını amaçlıyor.

Projede konut tipleri ve metrekareleri nedir?

Projede toplam 200 bin adet 80 metrekare 2+1, 150 bin adet 65 metrekare 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekare 1+1 daire yer alacak.

Konut borcu devam ederken satış yapılabilir mi?

Hayır. Taksit ödemeleri tamamlanıp borç kapatılmadan konutun devri mümkün değildir.