Burcu Esmersoy'un ilk adı ortaya çıktı! "Oğlan beklerken sürpriz oldu"

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin dördüncü güzeli seçilen ve ardından spor spikerliğiyle kariyerinde zirveye tırmanan 49 yaşındaki ünlü sunucunun, gerçek adının hikayesi duyanları hayrete düşürdü. Yıllar önce konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulunan Esmersoy, kamuoyunda "Burcu" olarak bilinse de nüfus cüzdanında farklı bir ismin daha yer aldığını dile getirmişti.

"Annem beni erkek beklemiş, kızınız oldu diye getirdiklerinde 'Yanlışınız var, benim oğlum olacaktı' demiş. O kadar hazırlamış kendini."

"Göbek adım Kamile, kimlikte de öyle geçiyor. Kamile ismi babaannemin babaannesinin ismiymiş. Ben Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğuyorum; o dönemde orada doğan çoğu bebeğe bu isim konuluyormuş. Babaannem de bu duruma çok sevinince 'O zaman Kamile koyalım' demişler."

İsmin asıl kaynağının babaannesinin babaannesi olduğunu söyleyen ünlü sunucu, doğum yerinin de bu kararda büyük rol oynadığını ifade etmişti.

Esmersoy, kariyerinde sadece ikinci ismi olan Burcu'yu tercih etmektedir; Kamile ismi ise kimliğinde yer alan göbek adıdır.

PODYUMLARDAN EKRANLARA

Türkiye'nin en başarılı ve enerjik sunucularından Burcu Esmersoy, bugün magazin dünyasının parlayan yıldızı olsa da, bu noktaya gelene kadar pek çok farklı alanda ter döktü. Güzellik yarışmasından spor spikerliğine uzanan bu ilham verici hikayenin detayları sizi çok şaşırtacak.

İstanbul'dan New York'a Uzanan Eğitim Hayatı Bugünlerde zarafetiyle hayran bırakan Burcu Esmersoy, aslında akademik altyapısı oldukça güçlü bir isim. İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren ünlü sunucu, eğitimine yurt dışında devam etme kararı alarak New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. Bu eğitim, aslında onun ilerideki "sporcu" kimliğinin de temelini oluşturdu.