Burak Çelik'in ingilizceyle imtihanı! Minik oğlu babasına böyle seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İkinci kez baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Burak Çelik, oğlu Aslan'a "baba" dedirtmeye çalıştığı eğlenceli videosuyla gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımı meslektaşları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"Kuruluş Osman", "Senden Daha Güzel" ve "Hudutsuz Sevda" gibi iddialı projelerin yıldızı Burak Çelik, sosyal medyada paylaştığı aile videolarıyla sempati toplamaya devam ediyor.

2024 yılında Ece Bayrak ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz Ağustos ayında oğlu Aslan'ı kucağına alan yakışıklı oyuncu, bu kez oğluna Türkçe konuşturma çabasıyla gündeme geldi.

"DAD DEĞİL OĞLUM, BABA!"

Oğlu Aslan ile kamera karşısına geçen Burak Çelik, minik Aslan'a "Baba" dedirtmek için yoğun bir çaba sarf etti. Ancak Aslan'ın ısrarla İngilizce "Dad" kelimesini kullanması, babasını pes ettirmedi.

BURAK ÇELİK'TEN GÜLDÜREN 'BABA' MESAİSİ
Çelik, o eğlenceli anları "Dad değil oğlum, Baba!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin bu tatlı atışması kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN YORUM YAĞDI: "DİŞLERİMİ ISIRIYORUM"

Videonun altına Burak Çelik'in sanatçı dostlarından da birbirinden esprili yorumlar gecikmedi. İlayda Alişan, minik Aslan'ın tatlılığı karşısında "Dişlerimi ısırıyorum, kalbim sıkışıyor, delireceğim" diyerek heyecanını dile getirirken; Hande Soral ve İsmail Demirci çifti de bu sevimli videoya kayıtsız kalamayan isimler arasındaydı.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ: BU KEZ KIZ GELİYOR

Mutlu evliliklerini sürdüren Çelik çiftinden geçtiğimiz günlerde bir müjde daha gelmişti. Ece Çelik, hamile olduğunu öğrendiği anları paylaşarak ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. İlk bebekleri Aslan'ın ardından çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı öğrenildi.

