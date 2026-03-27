Burak Çelik yeniden baba oluyor

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi, oyuncu Burak Çelik ile menajer eşi Ece Bayrak, ailelerini büyütme kararı aldı.

Aralık 2024'te Karadağ'da sade bir törenle dünyaevine giren çift, 2025 yılının ağustos ayında ilk oğulları Kaan Aslan'ı kucaklarına almıştı. İkili, bu kez ikinci çocuk müjdesiyle hayranlarını sevindirdi.

"BİR KEZ DAHA..."

Müjdeli haberi Ece Bayrak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla verdi. Hamilelik haberini takipçileriyle paylaşan Bayrak, gönderisine "Bir kez daha..." notunu düşerek heyecanını dile getirdi.