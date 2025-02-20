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Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul'da üniversitelerde son durum ne?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Kararın ardından gözler üniversitelere çevrildi. Öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:27
Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarılar sonrası öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerin tatil olup olmayacağını merakla bekliyordu. Peş peşe gelen resmi açıklamalarla birlikte üniversitelerdeki tatil durumu netlik kazandı.

Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

Hangi Üniversiteler Tatil?

İstanbul Valiliği, il genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından İstanbul'daki bazı üniversiteler de kar tatili kararlarını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamayla 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Üniversite yönetimi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü, Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

Benzer bir karar İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetiminden de geldi. Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiğini ve derslerin çevrim içi olarak sürdürüleceğini duyurdu.

Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de hava koşullarının eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkilememesi için 20 ve 21 Şubat tarihlerinde derslerin çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de benzer bir karar alarak, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Tatil ve İdari İzin

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yönetimi de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, üniversite bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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