Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da üniversitelerde son durum ne?

Hangi Üniversiteler Tatil?

İstanbul Valiliği, il genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından İstanbul'daki bazı üniversiteler de kar tatili kararlarını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamayla 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Üniversite yönetimi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü, Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.