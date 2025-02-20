Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul'da üniversitelerde son durum ne?
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Kararın ardından gözler üniversitelere çevrildi. Öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:27