Bugün Muğla TOKİ kurası var mı, çekiliş ertelendi mi, ne zaman?
TOKİ'nin Muğla sosyal konut projeleri için yapılması planlanan hak sahipliği kura çekilişi ertelendi. Daha önce bugün yapılması beklenen çekilişin 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Muğla genelindeki sosyal konut projeleri için planlanan kura çekilişi yeni tarihe alındı. Muğla merkez ve ilçelerdeki projeleri kapsayan çekilişin 9 Mart 2026 saat 11.00'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.
TOKİ MUĞLA KURASI ERTELENDİ
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla'da yapılacak hak sahipliği kura çekilişi için tarih değişikliği yapıldı. Başlangıçta bugün gerçekleştirilmesi planlanan kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'e ertelendi.
KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?
Kura çekilişi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Süreçte başvuru yapan vatandaşlar için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
Muğla'daki sosyal konut projelerine ilişkin kura takvimi:
- Tarih: 9 Mart 2026
- Saat: 11.00
- Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
MUĞLA'DA HANGİ PROJELER KURAYA DAHİL?
Kura çekilişi Muğla merkez ve bazı ilçelerde planlanan sosyal konut projelerini kapsıyor. Proje kapsamındaki konut dağılımı şu şekilde planlandı:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|1
|MUĞLA
|MERKEZ
|5400
|2
|MUĞLA
|BODRUM
|500
|3
|MUĞLA
|FETHİYE
|150
|4
|MUĞLA
|KAVAKLIDERE
|50
|5
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|42
|6
|MUĞLA
|MİLAS
|200
|7
|MUĞLA
|SEYDİKEMER
|75